Hülkenberg kijkt met knipoog uit naar Dutch GP: 'Hopelijk komen mijn fans ook opdagen'
Hülkenberg kijkt met knipoog uit naar Dutch GP: 'Hopelijk komen mijn fans ook opdagen'Maak ons je Google-favoriet
Nico Hülkenberg kijkt met veel plezier uit naar de aanstaande Dutch Grand Prix in Zandvoort. De coureur van het Audi F1 Team, die net over de grens in Emmerich is geboren en vloeiend Nederlands spreekt, koestert een warme band met het land. Na het behalen van zijn eerste WK-punten van dit seizoen in Hongarije, hoopt de Duitser op extra steun van het 'thuispubliek' tijdens het F1-sprintweekend.
Voor de zomerstop wist de routinier eindelijk de hatelijke nul van het scorebord te poetsen. Met een negende plaats op de Hungaroring stelde Hülkenberg twee belangrijke punten veilig voor zijn werkgever. In gesprek met Viaplay blikt hij terug op die langverwachte opsteker. "Het liet even op zich wachten, nietwaar? Het was natuurlijk frustrerend om het niet eerder te doen, want het had al veel vaker moeten gebeuren", stelt Hülkenberg. De ervaren kracht raakte echter niet in paniek van de frustraties. "Het is niet mijn eerste rodeo, dus ik hield het hoofd koel. Eindelijk hadden we een vlekkeloos en goed weekend", aldus de teamgenoot van Gabriel Bortoleto, die al drie keer eerder een toptienfinish behaalde.
Steun van de Nederlandse fans
De eerstvolgende race op de kalender is de Dutch Grand Prix op 23 augustus, een evenement dat voor de in Emmerich geboren coureur als een halve thuisrace voelt. Gevraagd of hij uitkijkt naar het raceweekend in de duinen, reageert hij instemmend. "Heel erg, natuurlijk!", klinkt het resoluut. Toch plaatst Hülkenberg met een knipoog een kanttekening bij de bewering dat hij massale steun krijgt van de Nederlandse fans. "Niet echt. Ze zeggen dat altijd, maar ze komen niet opdagen. Dit jaar verwacht ik er wel iets meer van dan de vorige keer", grapt hij. Wanneer de Audi-coureur wordt herinnerd aan het feit dat het oranjepubliek vorig jaar 'Nico, Nico!' riep vanaf de tribunes, reageert hij lachend: "Mijn geheugen is verschrikkelijk, maar ik hou sowieso van de Nederlanders."
Gevecht in het middenveld
Met de eerste punten op zak kijkt Hülkenberg met vertrouwen naar de rest van het jaar. De ontwikkeling van de wagen stemt hem tevreden. "Over het algemeen was het behoorlijk bemoedigend en absoluut positiever", analyseert de Duitser eerste seizoenshelft. Voor de komende maanden, waaronder de naderende race in Zandvoort, heeft het team een duidelijk doel voor ogen. "Het lijkt erop dat we nu in het gevecht zijn. Sinds een paar races strijden we met de Racing Bulls om de titel 'best of the rest', wat mooi is." De verwachting is dat die rivaliteit nog wel even aanhoudt. "Ik hoop en verwacht dat het de rest van het jaar een gevecht met hen zal zijn."
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