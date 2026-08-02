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George Russell, Mercedes, Hungary, 2026

Steiner ziet verrassende overstap voor Russell: 'Hij zal Audi serieus overwegen"

George Russell, Mercedes, Hungary, 2026 — Foto: © IMAGO
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Steiner ziet verrassende overstap voor Russell: 'Hij zal Audi serieus overwegen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Volgens voormalig teambaas Guenther Steiner kijkt George Russell momenteel naar mogelijkheden buiten Mercedes. De Italiaan stelt dat de Britse coureur zijn opties voor de toekomst overweegt, waarbij het fabrieksteam van Audi een logische bestemming zou zijn. Dat laat Steiner weten in de Red Flags podcast.

Hoewel Russell dit seizoen nog sterk begon met een overwinning in Australië, is hij inmiddels voorbijgestreefd door zijn nieuwe teamgenoot Kimi Antonelli. De jonge coureur heeft voor de zomerstop al zes zeges geboekt, waaronder recent op Spa-Francorchamps, en gaat momenteel aan de leiding in het wereldkampioenschap. Door de dominante vorm van Antonelli staan de titelkansen van Russell onder druk, ondanks dat Mercedes de eerste plaats in het constructeurskampioenschap bezet. Russell ligt nog tot eind dit jaar vast bij de renstal uit Brackley, met een optie voor volgend seizoen.

Interesse in Audi-project

Steiner benadrukt dat het nieuwe Formule 1-project van Audi, dat onder leiding staat van Mattia Binotto, steeds aantrekkelijker wordt voor coureurs. "Er is veel interesse van coureurs om voor 2028 naar Audi te gaan", vertelt de voormalig teambaas van Haas. Hoewel de formatie momenteel met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto op de achtste plaats in de WK-stand staat, ziet Steiner potentie voor de lange termijn. "Voor volgend jaar zijn ze redelijk voorzien, maar in 2028 is er wellicht een mogelijkheid bij Audi. Het is een behoorlijk interessante plek omdat ze goede vooruitgang boeken. Ze lijken op schema te liggen met wat ze doen", aldus Steiner.

Concurrentie

Volgens Steiner is de Brit een van de voornaamste kandidaten die de overstap zou kunnen overwegen, al is hij niet de enige. "Ik denk dat er behoorlijk wat kandidaten zouden zijn. Carlos zeker", wijst hij naar Carlos Sainz als concurrent op de rijdersmarkt. De Spanjaard wordt al langer in verband gebracht met de Duitse fabrikant. Toch kijkt de analist nadrukkelijk naar de situatie bij de huidige koploper in het constructeurskampioenschap. Steiner vermoedt dat de opmars van Antonelli meespeelt in de beslissingen van Russell. "Ik denk dat George nu ook om zich heen kijkt, wetende dat hij nu naast Kimi zit. Hij wil niet voor de rest van zijn leven bij Kimi blijven, want daar weet hij waar hij de rest van zijn leven aan toe is. Dus probeert hij nieuwe kansen te vinden", besluit Steiner.

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