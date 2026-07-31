Volgens het Britse Daily Mail moet George Russell snel zorgen voor een vertrek bij Mercedes. Zo stelt Jonathan McEvoy in zijn rubriek Voice of the Paddockdat de Engelsman niet hoeft te rekenen op dezelfde steun die Kimi Antonelli bij Mercedes wél krijgt. Volgens de journalist liggen er twee duidelijke opties op tafel voor Russell.

McEvoy heeft eerder dit jaar al van zich laten horen. Dat gebeurde toen Max Verstappen in Suzuka een Britse F1-journalist niet te woord wilde staan en hem zelfs wegstuurde bij de persconferentie in de Red Bull-motorhome. McEvoy liet toen weten dat de betreffende journalist binnen de paddock een 'snake' wordt genoemd en steunde enigszins de actie van Verstappen, waarbij hij de aandacht die de journalisten vroegen veroordeelde.

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'Antonelli weet in slechte weekenden schade beperkt te houden'

Ditmaal laat McEvoy zich uit over de positie van Russell bij Mercedes. Ook hij ziet dat Antonelli momenteel het momentum heeft: "Maar inmiddels heeft hij zijn draai gevonden en rijdt hij bijna elk weekend sterke races waarmee hij een statement maakt. En wanneer hij geen vuurwerk laat zien, weet hij vaak alsnog punten te pakken door de schade beperkt te houden."

'Mercedes heeft al voor Antonelli gekozen'

Daarbij vermoedt hij ook dat Mercedes inmiddels alle kaarten op Antonelli zet en dat dit grote gevolgen kan hebben voor de positie van Russell: "Denk je dat Mercedes net zo hard wil dat Russell wint als dat ze achter Antonelli staan? Ik zal je vertellen hoe ik weet dat dat niet zo is."

De journalist wijst vervolgens naar zijn eigen column van enkele weken geleden, waarin hij stelde dat Mercedes het 'emotionele gat' dat Lewis Hamilton heeft achtergelaten wil opvullen met het enthousiasme van Antonelli. Daarop kreeg hij vervolgens geen reactie vanuit Mercedes en juist dat is volgens hem veelzeggend: "Er kwam geen enkel protest. Dat zou op zichzelf niet veel zeggen, ware het niet dat in de periode waarin Lewis hun grote held was, dit soort opmerkingen vrijwel direct zouden zijn tegengesproken door een Mercedes-woordvoerder via WhatsApp of telefoon. Het uitblijven van die reactie vertelt op zichzelf al een verhaal."

Twee opties voor Russell

McEvoy legt dan ook uit dat de loopbaan van Russell bij Mercedes mogelijk een duidelijk einde nadert en dat er nog maar twee opties zijn: "Het eerste is natuurlijk proberen om ondanks de tegenwind die hij momenteel ervaart alsnog de titel te winnen. Het tweede is dat ik de mogelijkheden zou onderzoeken om volgend seizoen van team te veranderen en met een schone lei te beginnen."

Mocht Russell de titel uiteindelijk niet weten te pakken, dan is zijn rol als teamleider volgens McEvoy definitief voorbij: "Russell zou dan voor altijd worden gezien als een nuttige tweede coureur, een moderne versie van David Coulthard naast Mika Häkkinen."

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