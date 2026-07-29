De strijd om de wereldkampioenschappen in de Formule 1 lijkt na de zomerstop uit te draaien op een wapenwedloop op motorengebied, waarbij de Grand Prix van Italië in Monza een cruciaal kantelpunt kan worden. Zowel WK-leider Mercedes als uitdager Ferrari bereidt achter de schermen belangrijke motorische upgrades voor. Waar de Scuderia een betrouwbaarheidsvoordeel geniet, moet de formatie uit Brackley mogelijk een tactische gridstraf incasseren om de aanval van concurrenten af te slaan.

De ontwikkelingsrace draait dit seizoen op volle toeren. McLaren wist in Hongarije nog te winnen met een upgradepakket op aerodynamiscsh gebied dat tussen de race in Zandvoort en Singapore nog eens verder wordt uitgerold. Voor de naderende Dutch Grand Prix staan er bij zowel Ferrari als Mercedes naar verluidt slechts kleine aerodynamische aanpassingen op de planning. In de strijd om het kampioenschap verdedigt de negentienjarige Andrea Kimi Antonelli momenteel een voorsprong van vijftig punten op naaste belager Lewis Hamilton, momenteel de snelste man bij Ferrari. Het gat tussen Mercedes en Ferrari bij de constructeurs in nu 72 punten.

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Grotere upgrades na de zomerstop

De echte klap lijkt echter in Monza te gaan vallen. Ferrari heeft de introductie van een speciale achtervleugel voor circuits met weinig downforce nog even uitgesteld, maar is vooral van plan om tijdens de thuisrace de nieuwe 067/6-krachtbron te laten debuteren, meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Deze motor bevat volgens de geruchten substantiële wijzigingen aan de verbrandingskamer en de turbo, wat voor meer vermogen op de lange rechte stukken moet zorgen. De engineers in Maranello hopen hiermee het gat naar de Mercedes-motoren te dichten.

Echter, hoewel Mercedes eerst nog liet doorschemeren geen grote motorupgrade door te voeren tot 2027, gonst het van de geruchten dat de afdeling in Brixworth toch werkt aan een geëvolueerde M17 E Performance-power unit voor de Grand Prix van Italië. Verbeteringen aan de verbrandingskamer en de turbo zullen naar verluidt gepaard gaan met een nieuwe brandstof van leverancier Petronas. De regerend koploper kampt echter met betrouwbaarheidsproblemen: zowel Antonelli als teamgenoot George Russell heeft het maximum van vier toegestane motoren al bereikt. Een wissel levert een gridstraf van twintig plaatsen op. Tactisch gezien zou Monza, waar inhalen relatief eenvoudig is, de ideale locatie zijn voor de Zilverpijlen om deze straf te incasseren en tegelijkertijd met een nieuwe, krachtigere motor de strijd met Ferrari aan te gaan.

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ADUO-reglement zorgt voor nóg grotere achterstand Verstappen

De reden dat Ferrari, wat in de Grand Prix van Oostenrijk al motorverbeteringen introduceerde, en Mercedes met upgrades voor de power unit mogen komen, ligt aan het ADUO-reglement. Na elk kwart van het seizoen analyseert de FIA ieder van de vijf krachtbronnen die deelnemen aan de Formule 1. Wie de beste power unit heeft, mag geen upgrades op motorgebied ontwikkelen en hoe groter je achterstand is, hoe meer upgrades je als leverancier mag introduceren. Red Bull Ford kwam, naar verluidt mede door controversiële meetmethodes waarbij alleen naar de ICE wordt gekeken en niet naar de MGU-K, als beste uit de bus. Max Verstappen zal ten minste de komende maanden dus niet met een nieuwe specificatie motor mogen rijden in tegenstelling tot de al snellere concurrentie.

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