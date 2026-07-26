Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

Lando Norris heeft de Grand Prix van Hongarije op zijn naam geschreven. De McLaren-coureur wist de conccurentie achter zich te houden in Boedapest en gaat zo als meest recente racewinnaar de zomerstop in.

De Grand Prix van Hongarije ging om 15:00 uur Nederlandse tijd van start. Met een buitentemperatuur van 30 graden Celsius was het asfalt van de Hungaroring opgewarmd tot maar liefst 52 graden Celsius. Lando Norris was de grote verrassing op zaterdag en vertrok vanaf pole position. Charles Leclerc en Oscar Piastri completeerden de top drie, met daarachter Max Verstappen. Lewis Hamilton en Kimi Antonelli kwalificeerden zich respectievelijk als tweede en vierde, maar werden beiden drie plaatsen teruggezet na overtredingen in de kwalificatie. Vanwege de layout van de baan in Boedapest is inhalen op het asfalt lastig, waardoor er een belangrijke rol leek weggelegd voor zowel het bandenmanagement als de strategieën van de teams. Vrijwel de volledige top tien verscheen op de mediums aan de start. Leclerc en Hamilton besloten de gok te wagen en vertrokken op het zachte rubber.

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Interessante openingsfase GP van Hongarije

Bij het uitgaan van de lampen kwam Norris goed van zijn plek. Hetzelfde kon niet gezegd worden over Leclerc, die direct verschalkt werd door Piastri, Verstappen en teammaat Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen opende vervolgens de aanval op de Nederlander, maar Verstappen wist stand te houden in de openingsfase. Ondertussen vocht Piastri zich een weg langs Norris, waarmee hij de leiding in de wedstrijd overnam. Na de eerste twee ronden bestond de top vijf zo uit Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton en Leclerc. Een dramatische start was er voor George Russell. De motor van de Mercedes-coureur schoot bij de start in anti-stall, waardoor hij terugviel naar de negentiende plaats.

The two McLarens fighting for the lead ⚔️

Max and Lewis battling for P3 ?



WATCH THE RACE START ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/XkkBkBpc2N — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Problemen steken al snel weer de kop op voor Verstappen

Het bleek al snel opnieuw een lange middag te worden voor Verstappen. In de zevende ronde liet de Limburger over de boordradio weten last te hebben van damping failure, wat allerei probelemen met de hydraulische systemen kan betekenen. Het was dan ook duidelijk te zien dat Verstappen zichtbaar moeite had met het besturen van zijn RB22. Lachende derde hier was het team van McLaren. Zowel Piastri als Norris konden zo een gat slaan naar de rest van het veld, terwijl Hamilton en Leclerc klem zaten achter de Nederlander. Verstappen klonk ondertussen bijna moedeloos over de boordradio: "Doe alsjeblieft wat aan die versnellingen, en vertel me niet dat ik later moet schakelen."

The battle for P3 ⚔️



Hamilton is getting very close to Verstappen ?#F1 #HungarianGP | LAP 9/70 pic.twitter.com/kQdCPSLAn7 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Verstappen neemt Hamilton op ongekende wijze te grazen

Na veertien ronden had Hamilton genoeg gezien van de achterkant van de auto van Verstappen. De Ferrari-coureur dook als eerste in de top tien naar binnen om zijn softs om te ruilen voor een setje van de harde band, waarna hij als negende weer de baan op kwam, achter Arvid Lindblad. Slechts één ronde later kwam ook Verstappen naar binnen, waarschijnlijk in een poging om de undercut van Hamilton te pareren. Maar zonder succes. Verstappen kwam vlak achter Hamilton de baan weer op, waarmee hij de virtuele derde plaats moest afstaan aan zijn concurrent. De getergde Nederlander liet het er echter niet bij zitten. Zowel Hamilton als Verstappen gingen op het rechte stuk aan Lawson voorbij, waarna Verstappen ontzettend lang remde en aan de binnenkant van de eerste bocht dook, om de derde plaats weer terug te veroveren.

De eerste DNF kwam ondertussen op naam van Valtteri Bottas. Bij de Cadillac-coureur kwam er een boel rook uit de wagen, waarna hij in de pitstraat tot stilstand kwam. In de kop van het veld was het op dit punt in de race erg interessant. Na de pitstops van zowel Piastri als Norris kwamen de McLarens vlak voor Verstappen de baan op. Hadjar reed op zijn beurt voor de heren van McLaren, en kon een belangrijke rol spelen voor zijn teammaat. Maar Verstappen werd ondertussen van achteren weer aangevallen door Hamilton. Zo werden de eerste vijf auto's in het veld in één beeld gevangen. Op het rechte stuk moest Hadjar op oude banden echter zijn meerdere erkennen in de McLarens, waarna hij snel Verstappen voorbij liet en vervolgens zelf ook de pits indook. De top vijf na twintig ronden: Antonelli (nog niet gestopt), Piastri, Norris, Verstappen en Hamilton.

Piastri wordt geraakt door achterblijver Sainz

Ferrari oogde vandaag erg vurig op de undercut. Na dertig ronden kwam de Brit al voor de tweede keer binnen, opnieuw voor een setje hards. De Ferrari-coureur kwam vervolgens opnieuw achter Hamilton terecht op de zevende plaats, waarna de Red Bull-coureur opnieuw een stevige verdediging voerde. Op het rechte stuk was er echter niets meer dat de Franse Algerijn kon doen. In de kop van het veld wilde Norris als eerste naar binnen voor zijn tweede pitstop, omdat hij naar eigen zeggen aanzienlijk meer snelheid had dan Piastri. Toch werd de Australiër als eerste naar binnengehaald. Dat recht van de sterkste pakte echter niet goed uit voor Piastri. Toen hij aan achterblijvers Alonso en Sainz voorbij wilde gaan, stuurde Sainz in en raakte de McLaren, waardoor hij veel tijd verloor. Norris dook logischerwijs direct naar binnen, en wist zo bij het uitkomen van de pitstraat nipt aan zijn teammaat voorbij te gaan. Ondertussen was het Antonelli die aan de leiding in de wedstrijd ging, omdat hij nog maar één keer was gepit.

Verstappen kwam pas na 42 ronden voor zijn tweede pitstop en kwam hierdoor op de zachte band ruim achter Hamilton de baan op. Sterker nog, de Nederlander kwam vlak voor de neus van Leclerc uit. Na 45 ronden maakte de FIA bekend dat Sainz een straf van vijf seconden kreeg voor het moment met Piastri, terwijl Norris aansluiting had gevonden bij Antonelli. Lang had de regerend wereldkampioen niet nodig om op nieuw rubber aan de huidige leider van het wereldkampioenschap voorbij te gaan, waarna Norris definitief de leiding in de wedstrijd overnam. Na 54 ronden ging Antonelli alsnog naar binnen voor zijn tweede stop, waarmee hij terugviel naar de zesde plaats. De strategie van Mercedes leek met nog 15 ronden te gaan niet lekker te zijn bedacht, al gaf Mercedes over de radio aan dat de tweede plaats nog tot de mogelijkheden behoorde.

En daar bleek niet veel aan gelogen. Door wat slordigheidjes van Hamilton, reed Verstappen met nog negen ronden te gaan op de tweede plaats. Hamilton kreeg ondertussen een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij te hard reed in de pitstraat. Verstappen wist in de slotfase Antonelli achter zich te houden, en kwam zo als tweede achter Norris over de streep. Antonelli completeerde het podium, met daarachter Leclerc en Hamilton.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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