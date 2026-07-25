Max Verstappen moest in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije genoegen nemen met de zesde positie. Hij kwam een halve seconde tekort op poleman Lando Norris. De Red Bull Racing-coureur klaagde het hele weekend al over de balans en die klachten bereikten hun hoogtepunt in Q3.

Grip is het onderwerp van gesprek op de Hungaroring. Het is een enorme uitdaging gebleken om de grip op de juiste manier te vinden en dat werd opnieuw duidelijk in de laatste kwalificatiesessie. Norris was de enige die een verbetering kon vinden, en het leverde hem de pole position op. Hij kwam slechts twaalfduizendsten onder Lewis Hamilton terecht, die overigens zijn tweede plek kwijt kan raken. Verstappen was eveneens niet aan het verbeteren in de eerste twee sectoren en het ging van kwaad tot erger, toen hij in de laatste bocht in de rondte ging.

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Verstappen is er klaar mee na 'ruk'-kwalificatie

"Voor mij ging de hele kwalificatie gewoon ruk", begint Verstappen tegenover Viaplay te mompelen. "Al vanaf de derde vrije training naar nu verliezen we gewoon downforce aan de auto. Dat bleef maar doorgaan, ook in de kwalificatie, dus... Echt helemaal waardeloos." Wat ditmaal de oorzaak is van het downforceverlies, weet de Limburger nog niet. "Het is elke keer weer wat anders wat dan weer niet werkt of wat kapotgaat of weet ik veel... Ik ben er even klaar mee - in ieder geval met deze kwalificatie."

Hij legde vervolgens uit wat er precies 'kapot' is. "Het team kan zien dat er weer wat fout gaat met de aerodynamica en dat we downforce verliezen. De auto is gewoon totaal niet bestuurbaar." Verstappen benadrukt over de spin in de laatste run van Q3: "Je stuurt in en de auto breekt helemaal uit. Als je er vleugel af haalt, heb je onderstuur, maar als je er meer vleugel bij zet, breek je zo uit. Het is niet te doen zo."

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