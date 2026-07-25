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Fernando Alonso and Max Verstappen in Bahrain during F1 Testing

Verstappen baalt van situatie Alonso: "Fernando hoort in de top vijf thuis"

Fernando Alonso and Max Verstappen in Bahrain during F1 Testing — Foto: © IMAGO

Verstappen baalt van situatie Alonso: "Fernando hoort in de top vijf thuis"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen vindt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om wekelijks op de laatste startrij van de Formule 1 te staan. De Nederlander stelt dat de Spanjaard op basis van zijn kwaliteiten nog altijd bij de beste vijf coureurs van het veld hoort.

Alonso beleeft momenteel een uiterst moeizaam seizoen in de koningsklasse. De tweevoudig wereldkampioen staat op de achttiende plaats in het kampioenschap met slechts één behaald punt en kwam tijdens de meest recente race in België niet verder dan een negentiende positie. De routinier heeft al laten doorschemeren dat zijn toekomst in de sport sterker afhangt van de huidige reglementen dan van de sportieve prestaties.

Begrip voor situatie

Verstappen geeft aan die denkwijze volledig te begrijpen. "Ja, ik ben het volledig met hem eens", zo citeert Motorsport.com de Red Bull-coureur. "Dit is niet wat je wil zien in de Formule 1. Natuurlijk is Fernando bijna 45, dus voor hem is het waarschijnlijk iets makkelijker om te zeggen: ik stop ermee, omdat hij zijn carrière eigenlijk al heeft gehad. Ik zou Fernando het liefst tot zijn zestigste zien racen, maar ik denk niet dat dat realistisch is in de Formule 1", stelt Verstappen. Hij benadrukt dat de kwaliteiten van de Aston Martin-rijder, die in het kwalificatieduel met teamgenoot Lance Stroll met 8-2 leidt, buiten kijf staan. "Als echte racer is het zwaar, zeker als je niet geniet van de reglementen en op dit moment ook niet competitief bent. Het is lastig, want Fernando verdient het natuurlijk absoluut niet om op P21 te staan. Fernando hoort minimaal in de top vijf thuis", voegt hij daaraan toe.

Makkelijk mee stoppen

Zelf is de Limburger eveneens geen groot voorstander van de huidige regelgeving, al is zijn eigen uitgangspositie anders. Hoewel Verstappen in de RB22 momenteel de zevende plaats in de WK-stand bezet en een flinke achterstand heeft op kampioenschapsleider Kimi Antonelli, strijdt hij nog wel mee in de voorhoede. "Ik ben 28 jaar oud, dus dat is toch net iets anders", legt hij uit. "Natuurlijk kan ik er makkelijk mee stoppen, dat is geen enkel probleem. Maar ik hou van het racen. Ik probeer gewoon om te gaan met wat we nu hebben, ook al is wat we op dit moment hebben natuurlijk niet wat ik graag zou willen", besluit de coureur.

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