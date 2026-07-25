Olav Mol juicht terugkeer Maleisië toe: "Je kan er niet zomaar even eentje in Europa doen"
Olav Mol juicht terugkeer Maleisië toe: "Je kan er niet zomaar even eentje in Europa doen"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Formule 1-commentator Olav Mol is het een logische stap om het circuit van Maleisië dit jaar terug te laten keren op de kalender als vervanger voor uitgevallen races in het Midden-Oosten. De analist stelt dat het Sepang International Circuit reistechnisch perfect in het schema van de koningsklasse past.
Hoewel de kalender voor dit seizoen in eerste instantie al volledig was vastgesteld, is de Grand Prix van Bahrein, die mogelijk toch nog gereden kon worden in oktober, onzeker geworden door aanhoudende geopolitieke spanningen in de regio. Maleisië wordt momenteel serieus overwogen als een van de voornaamste vervangers om het gat op de kalender op te vullen. De Maleisische premier Anwar Ibrahim zal naar verwachting spoedig een officiële aankondiging doen over het mogelijk hosten van de race, terwijl het ministerie van Jeugd en Sport momenteel een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitvoert.
Logistieke puzzel
Mol benadrukt in de uitzending van Race Café dat de Formule 1-organisatie niet zomaar naar een willekeurig ander continent kan uitwijken vanwege de complexe logistiek. "Wat mensen niet weten, is dat een groot deel van de vracht van de Formule 1-teams met schepen onderweg is. Je kan niet even in Azië zeggen: we doen er even eentje in Europa en we gaan weer terug naar Azië". Een race in Maleisië is daarom praktisch gezien de meest logische optie voor de teams en de FOM. "Die zouden ze voor Singapore kunnen knallen, want het is maar 238 kilometer vanuit Kuala Lumpur naar Singapore. Dat is heel dicht bij elkaar. Dus reistechnisch is dat wel in te vullen."
Enthousiasme over Sepang
De Formule 1 reed voor het laatst in 2017 op het Sepang International Circuit, maar de baan beschikt nog altijd over de vereiste FIA Grade 1-licentie om een Grand Prix te mogen organiseren. Mol ziet een eenmalige terugkeer op de kalender voor de huidige generatie coureurs absoluut zitten. Gevraagd naar zijn mening over het karakter van het circuit is de commentator stellig. "Geweldig circuit". Er wordt aan de tafel van het Race Café met veel lof gesproken over de historische waarde van de locatie. "Max stond daar voor het laatst in 2017. Tussen 1999 en 2017 zijn we naar die races gegaan. Geweldig circuit."
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