De openingsdag van het raceweekend in Hongarije is vandaag afgewerkt. Daardoor is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en de meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag kwam de FIA terug op de beslissing die het in België nam en waarvan Max Verstappen mogelijk de dupe is geworden. Aston Martin laat in Hongarije de 'Spec B'-versie van de AMR26 debuteren en Red Bull's technisch directeur Pierre Waché geeft tekst en uitleg over de oorzaken van de problemen bij de RB22. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 24 juli.

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Aston Martin kent geen vliegende start na gigantisch updatepakket

Aston Martin heeft voor de Grand Prix van Hongarije een omvangrijk updatepakket meegenomen in de hoop het tij te keren. De Britse renstal kent een moeizame seizoensstart en bezet momenteel met slechts één punt de voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap. Mike Krack stelt dat het team met de vernieuwde wagen maar één doel voor ogen heeft: de aansluiting vinden met de rest van het veld. Alles over de nieuwe versie van de AMR26 lezen? Klik hier!

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Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring. De Red Bull-coureur stelt dat het lastig was om de juiste afstelling te vinden en benadrukt dat het team nog genoeg werk te doen heeft voor de rest van het weekend, zo vertelt hij bij F1TV. De hele reactie van Verstappen lezen? Klik hier!

Waché eerlijk over problemen RB22 en onthult mogelijke oorzaak

Red Bull's technisch directeur Pierre Waché onthult op de persconferentie in Hongarije dat de titelstrijd van 2025 mogelijk nog altijd doorsijpelt naar de ontwikkelingen van de RB22. De Fransman wijst daarnaast naar de nodige verbeteringen en stelt dat het glas nog altijd halfvol is. De hele uitleg en verklaring van Waché lezen? Klik hier!

'Red Bull richt vizier op voormalig McLaren-junior Ugochukwu'

Red Bull Racing is momenteel in vergevorderde gesprekken met Ugo Ugochukwu over een plek in het juniorprogramma van de renstal, zo meldt PlanetF1. Binnen de paddock wordt de huidige leider van het Formule 3-kampioenschap gezien als een groot talent dat op termijn mogelijk een vrijgekomen stoeltje bij de hoofdmacht kan innemen. Alles lezen over de interesse in de Amerikaanse coureur? Klik hier!

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Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?

De dienstdoende stewards tijdens de Grand Prix van België hebben erkend dat ze hadden moeten ingrijpen bij een actie van Charles Leclerc op Oscar Piastri, waarbij de Monegask over het randje opereerde. Die conclusie is mosterd na de maaltijd voor Max Verstappen: hij had kunnen profiteren van een straf voor de Ferrari-coureur. Alles lezen over de beslissing van de FIA? Klik hier!

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