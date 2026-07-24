Hoewel George Russell zich in Hongarije niet direct met de motorproblemen in zijn wagen heeft beziggehouden, onthult hij bij Sky Sports F1 dat deze wel degelijk nog altijd aanwezig zijn in zijn W17.

Russell klaagde de afgelopen maanden over zijn Mercedes, die last zou hebben van mysterieuze problemen. Daarbij kwam de Engelsman in België ook topsnelheid tekort. Het zou gaan om een softwareprobleem, waarbij de afgifte van elektrische energie enigszins werd beperkt. Toch blijken deze problemen in Hongarije nog niet te zijn opgelost.

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Asfalt Hungaroring laat los

Terugblikkend op de openingsdag in Hongarije legt Russell uit: "Het was eerlijk gezegd een vreemde dag voor iedereen. Boedapest is een geweldig circuit om op te rijden, maar ze hebben de helft van de baan opnieuw geasfalteerd. Daardoor is het ontzettend hobbelig geworden en begint het asfalt in de laatste paar bochten zelfs alweer uit elkaar te vallen. Dat maakt het best lastig om op te rijden."

Motorproblemen nog altijd aanwezig

Wat betreft de problemen zijn deze volgens Russell nog altijd aanwezig, al zijn ze in mindere mate: "Om eerlijk te zijn heb ik daar eigenlijk niet echt naar gekeken. Ik vertrouw erop dat mijn team dat heeft opgelost. Bovendien wisten we vooraf al dat, zelfs als we exact hetzelfde probleem zouden hebben als vorig weekend, de impact hier waarschijnlijk maar zo'n tien procent zou zijn van wat we toen zagen. Dat komt simpelweg door de aard van dit circuit."

Ferrari komt sterk voor de dag

Daarnaast ziet ook Russell dat Ferrari momenteel misschien wel te sterk is: "Dit weekend is een totaal ander verhaal. Deze powerunits zijn indrukwekkend op een kort circuit als dit, met zo'n 350 kilowatt die uit de bochten wordt vrijgegeven. Daardoor krijgen de achterbanden het enorm zwaar gedurende een ronde. Zoals ik al zei: we hebben als team nog werk te doen. Ferrari ligt op dit moment echt een flinke stap voor op de rest."

An intriguing Friday with neither of our drivers getting a clean lap in.



Work to do overnight 🛠️ pic.twitter.com/mv3dpQsUAL — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 24, 2026

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