Russell wijst naar asfaltproblemen op de Hungaroring: 'Dat begint uit elkaar te vallen'
Russell wijst naar asfaltproblemen op de Hungaroring: 'Dat begint uit elkaar te vallen'Maak ons je Google-favoriet
Hoewel George Russell zich in Hongarije niet direct met de motorproblemen in zijn wagen heeft beziggehouden, onthult hij bij Sky Sports F1 dat deze wel degelijk nog altijd aanwezig zijn in zijn W17.
Russell klaagde de afgelopen maanden over zijn Mercedes, die last zou hebben van mysterieuze problemen. Daarbij kwam de Engelsman in België ook topsnelheid tekort. Het zou gaan om een softwareprobleem, waarbij de afgifte van elektrische energie enigszins werd beperkt. Toch blijken deze problemen in Hongarije nog niet te zijn opgelost.
Asfalt Hungaroring laat los
Terugblikkend op de openingsdag in Hongarije legt Russell uit: "Het was eerlijk gezegd een vreemde dag voor iedereen. Boedapest is een geweldig circuit om op te rijden, maar ze hebben de helft van de baan opnieuw geasfalteerd. Daardoor is het ontzettend hobbelig geworden en begint het asfalt in de laatste paar bochten zelfs alweer uit elkaar te vallen. Dat maakt het best lastig om op te rijden."
Motorproblemen nog altijd aanwezig
Wat betreft de problemen zijn deze volgens Russell nog altijd aanwezig, al zijn ze in mindere mate: "Om eerlijk te zijn heb ik daar eigenlijk niet echt naar gekeken. Ik vertrouw erop dat mijn team dat heeft opgelost. Bovendien wisten we vooraf al dat, zelfs als we exact hetzelfde probleem zouden hebben als vorig weekend, de impact hier waarschijnlijk maar zo'n tien procent zou zijn van wat we toen zagen. Dat komt simpelweg door de aard van dit circuit."
Ferrari komt sterk voor de dag
Daarnaast ziet ook Russell dat Ferrari momenteel misschien wel te sterk is: "Dit weekend is een totaal ander verhaal. Deze powerunits zijn indrukwekkend op een kort circuit als dit, met zo'n 350 kilowatt die uit de bochten wordt vrijgegeven. Daardoor krijgen de achterbanden het enorm zwaar gedurende een ronde. Zoals ik al zei: we hebben als team nog werk te doen. Ferrari ligt op dit moment echt een flinke stap voor op de rest."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Alonso hoopvol over nieuwe Aston Martin-updates: 'Zeer bemoedigend voor de toekomst'
- 1 minuut geleden
Fans gaan los: grote speculatie over zwangerschap vrouw Leclerc na entree in Hongarije
- 2 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'
Bortoleto verdedigt Verstappen na pikante vraag: "Zie jij Max soms langzaam rijden?"
TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam
Net binnen
Alonso hoopvol over nieuwe Aston Martin-updates: 'Zeer bemoedigend voor de toekomst'
- 1 minuut geleden
Russell wijst naar asfaltproblemen op de Hungaroring: 'Dat begint uit elkaar te vallen'
- 35 minuten geleden
Verstappen en Pérez knokken om baanpositie tijdens VT2 in Hongarije
- 1 uur geleden
Waché eerlijk over problemen RB22 en onthult mogelijke oorzaak
- 1 uur geleden
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'
- 2 uur geleden
Fans gaan los: grote speculatie over zwangerschap vrouw Leclerc na entree in Hongarije
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: De stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije
- 21 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'
- 5 juli