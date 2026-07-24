Sergio Pérez en Max Verstappen hadden het tijdens de tweede vrije training op de Hungaroring even met elkaar aan de stok. De twee voormalige teamgenoten vochten om hetzelfde stukje baan, waar Verstappen uiteindelijk als 'winnaar' uit de bus kwam.

Red Bull zat er in Hongarije aardig bij, maar het was vooral Mercedes dat op de vrijdag op de Hungaroring opviel. Het Duitse team wist met George Russell op P5 en bijna een seconde achterstand de beste tijd neer te zetten. Toch slaat Mercedes op zaterdag nog wel vaak terug, maar dat moet dit weekend dus nog even blijken.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wil Pérez voorbij, Mexicaan gooit de deur dicht

Tijdens de tweede oefensessie was het uiteindelijk Lewis Hamilton die de snelste tijd wist te noteren, voor teamgenoot Charles Leclerc. Lando Norris wist de derde tijd te rijden en Verstappen moest het vanaf P4 doen. Pérez wist in zijn Cadillac niet verder te komen dan P20, maar kwam Verstappen op de baan nog even tegen. Bekijk hier de beelden.

Gerelateerd