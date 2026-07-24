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Verstappen looking serious alongside Piastri, edited either side of the white FIA logo with dark blue gradient background

Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?

Verstappen looking serious alongside Piastri, edited either side of the white FIA logo with dark blue gradient background — Foto: © IMAGO
1 reactie

Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De dienstdoende stewards tijdens de Grand Prix van België hebben erkend dat ze hadden moeten ingrijpen bij een actie van Charles Leclerc op Oscar Piastri, waarbij de Monegask over het randje opereerde. Die conclusie is mosterd na de maaltijd voor Max Verstappen: hij had kunnen profiteren van een straf voor de Ferrari-coureur.

In de Grand Prix op het iconische circuit van Spa kneep Leclerc in zijn verdediging de baan af voor Piastri bij het ingaan van Les Combes, waardoor hij contact maakte met de McLaren van de Australiër en de vloer van de auto beschadigd raakte. De stewards deden het af als een race-incident, met als uitleg dat de inhaalactie van Piastri geen kans van slagen had en Leclerc zijn racelijn behield. In dat besluit kon menigeen zich na afloop van de race echter niet vinden.

Stewards erkennen foute beslissing

Het besluit van de stewards leidde ook tot kritiek van een aantal coureurs, omdat dit een verkeerd beeld zou scheppen. Zo zei Piastri er zelf over: "Het feit dat je weet dat je wie dan ook geen ruimte hoeft te laten en ermee weg kan komen, is niet iets goeds", klonk het. Tijdens een al langer geplande bijeenkomst tussen de coureurs en de stewards van de FIA op de donderdag in Hongarije, werd het voorval zodoende uitgebreid besproken.

Verstappen benadeeld?

The Race meldt dat de stewards van de FIA in die bijeenkomst hebben erkend dat ze - terugkijkend op het voorval - in hadden moeten grijpen en dat de actie van Leclerc waarschijnlijk een tijdstraf van vijf seconden waard was geweest. Voor een dergelijk incident wordt doorgaans een tijdstraf van tien seconden gegeven, wat het verhaal er niet logischer op maakt.

Bij een tijdstraf van tien seconden voor Leclerc was Max Verstappen namelijk doorgeschoven van de derde naar de tweede plaats. GPFans heeft navraag gedaan bij Red Bull Racing of men overweegt om in protest te gaan, maar nog geen reactie ontvangen.

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