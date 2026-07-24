Volgens Isack Hadjar kende zijn eerste seizoen bij het hoofdteam van Red Bull Racing een moeizame start, maar heeft de teamgenoot van Max Verstappen inmiddels zijn draai gevonden. De coureur stelt dat hij in de beginfase vooral de simpele zaken fout deed, terwijl de lastige aspecten juist naar wens gingen. Dat laat Hadjar weten tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije.

Na zijn promotie naar het Formule 1-team van Oracle Red Bull Racing kende Hadjar dit jaar inderdaad een roerige seizoensstart vol technische tegenslag. Zo viel hij in Australië uit met motorproblemen en liep hij in België nog een forse gridstraf op door het overschrijden van de motorlimieten. Desondanks bezet hij momenteel de achtste plek in het wereldkampioenschap met zestig punten en noteerde hij in de afgelopen zes races steevast een finish ruim binnen de punten.

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Moeizame start

Gevraagd naar een samenvatting van zijn seizoen tot nu toe, is Hadjar eerlijk over zijn wisselvallige begin. "Het begon een beetje lastig", vertelt hij. "Tijdens de eerste paar raceweekenden had ik het gevoel dat ik de makkelijke dingen echt verkeerd deed en de moeilijke dingen, zoals snel zijn, in het ritme komen en niet te ver van Max af zitten, juist heel goed deed", aldus de Red Bull-coureur.

'Makkelijke dingen'

Wanneer hem gevraagd wordt wat hij precies bedoelt met die makkelijke dingen, wijst Hadjar naar een combinatie van eigen fouten en technische ongemakken. "Ik denk dat de problemen met de starts lang aanhielden en dat is niet makkelijk op te lossen", legt hij uit. "Maar ik doelde meer op problemen met de vermogensafgifte bij vlagen, het begrijpen van de boost-functies en spinnen in de eerste ronde, wat niet ideaal is. Dat soort dingen verpestten onze weekenden. Dat vergt wat aanpassing en nu denk ik dat we goed gesetteld zijn", verklaart Hadjar. Deze uitspraken sluiten aan bij de eerdere problemen met de aandrijflijn en de batterij waar hij eerder dit seizoen mee kampte.

Jacht op het podium

Inmiddels heeft de coureur het tij weten te keren. Met een vierde plaats in Monaco als voorlopig hoogtepunt en een reeks solide puntenfinishes, kijkt hij met vertrouwen vooruit. "Sinds de laatste paar races heb ik denk ik wat consistentie gevonden en binnen het team hebben we een paar problemen opgelost die ons leven makkelijker maken", vervolgt hij. De betrouwbaarheid van de auto speelt daarin een cruciale rol. "Het is veel makkelijker als de auto betrouwbaar is. Als hij presteert, is het makkelijk om resultaten te behalen, daar ga ik niet over liegen. Het gaat goed, maar tegelijkertijd zou ik graag een race hebben waarin ik daadwerkelijk voor een echt podium kan vechten. Dat is het volgende doel", besluit Hadjar.

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