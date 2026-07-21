FOM laat boardradio Russell weg: opvallende reden komt naar buiten
FOM laat boardradio Russell weg: opvallende reden komt naar buitenMaak ons je Google-favoriet
In België was het George Russell die na zijn DNF op de boardradio sprong met een tirade. Die tirade was overigens niet te horen op de livefeed van de koningsklasse en ook via het onboardkanaal is deze niet terug te beluisteren. Volgens The Race was er een opmerkelijke reden waarom de FOM ervoor heeft gekozen om de boardradio niet uit te zenden.
Russell kende een dramatisch weekend in Spa-Francorchamps. De Engelsman klaagt al wekenlang over een vreemd gevoel in de auto, waarbij hij de afgelopen weekenden qua snelheid tekortkomt ten opzichte van teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli. In België viel de Engelsman uit na een onderonsje met landgenoot Lewis Hamilton.
Tirade
De tirade die vervolgens op de boardradio volgde, was niet mals: "Ik lig eruit. Wat de f*ck is er gebeurd met de SoC op het rechte stuk? Ik had verdomme geen batterij op het rechte stuk. Jongens, onacceptabel. F*cking onacceptabel, dit hele weekend." The Race heeft om opheldering gevraagd bij de FIA over het uitblijven van deze boardradio.
Het medium geeft aan dat de FOM het taalgebruik te heftig vond. "Als onderdeel van een maatregel waarvan wordt aangenomen dat voormalig algemeen directeur van de autosport Ross Brawn tijdens zijn periode bij F1 heeft ingevoerd om coureurs tegen zichzelf te beschermen, worden extreem boze berichten en grof taalgebruik die via de teamradio worden uitgezonden eruit gefilterd", zo valt te lezen. De regie in Biggin Hill krijgt alle radioberichten binnen en bepaalt vervolgens welke boardradiofragmenten op de livefeed worden uitgezonden.
Boardradio's nog niet eerder weggelaten
Toch is het opmerkelijk dat de FOM er ditmaal voor heeft gekozen om Russell op deze manier tegen zichzelf te beschermen. In het verleden heeft de autosportbond namelijk andere coureurs, waaronder bijvoorbeeld Max Verstappen, niet gespaard en hen dus ook niet altijd 'tegen zichzelf beschermd'.
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