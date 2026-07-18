Voor Max Verstappen was P2 het maximaal haalbare tijdens de kwalificatie in België. De Nederlander werd daarbij geholpen door teamgenoot Isack Hadjar en onthult bij Viaplay hoe dat tot stand is gekomen. Zo vertelt Verstappen dat hij er namelijk niet om had gevraagd.

Hadjar is dit weekend voorzien van een nieuwe power unit, net als Verstappen. Toch zat de Fransman al op de limiet en is die door de nieuwe krachtbron overschreden. Daarom start Hadjar zondag helemaal achteraan en was Q3 eigenlijk voor spek en bonen. Het team had daarom voorgesteld om Verstappen met een slipstream te gaan helpen.

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'Drie tienden gewonnen door slipstream'

Verstappen legt uit dat de slipstream broodnodig was voor P2: "Door die slipstream van Isack kom je nog als tweede over de streep, anders sta je natuurlijk zesde. Drie tienden win je daar wel. Het is een beetje een vertekend beeld. In de bochten gingen we redelijk goed, maar op de rechte stukken zijn we te langzaam en een beetje draggy." De RB22 is over het algemeen wel beter bestuurbaar op Spa-Francorchamps: "Het hele weekend voelde de auto wel redelijk goed aan. Een paar limitaties altijd, maar ik heb geprobeerd er het beste van te maken."

Verstappen: 'Als je hem raakt, dan is het te krap'

Wat betreft de tow is Verstappen helder: deze werd perfect uitgevoerd door Hadjar: "Ik dacht op een gegeven moment wel dat het heel krap werd. Het werd ook krap, maar zo wil je hem wel hebben. Als je hem raakt, dan is het te krap. Je moet gewoon volgas blijven gaan en hopen dat het goed uitkomt. Hij ging mooi naar links, dus het kwam goed uit."

Red Bull kwam met plan

Het team wilde Verstappen helpen, maar de Nederlander had zelf niet om hulp gevraagd: "Dat wordt aan het begin van het weekend al besproken. Ik heb nergens om gevraagd, maar het team wist dat Isack achteraan moest starten en kwam met de vraag: wat vind je ervan als we het proberen? Kijk, ik ga er niet om vragen, maar als je het gaat aanbieden, dan prima. Dan kijken we naar waar het het meest efficiënt kan zijn en dat is denk ik de laatste sector."

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