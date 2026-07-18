Mekies trots op teamwork bij Red Bull: "We hadden vandaag niet meer kunnen doen"
Mekies trots op teamwork bij Red Bull: "We hadden vandaag niet meer kunnen doen"Maak ons je Google-favoriet
Red Bull-teambaas Laurent Mekies is toch wel erg trots op het teamwork van Isack Hadjar en Max Verstappen in Q3 van de kwalificatie in België. De Fransman wijst daarnaast naar de race op zondag, waarbij hij vooral vermoedt dat Verstappen naar achteren moet kijken, in plaats van dat hij Kimi Antonelli voor de zege kan uitdagen.
Tijdens de top-tienkwalificatie wilde Red Bull Verstappen wat hulp geven met betrekking tot de topsnelheid. In beide runs zat Hadjar voor de Nederlander in sector drie, waarbij hij in de laatste run wel erg dicht op de neus van Verstappen terechtkwam. Toch hielp het allemaal en wist Verstappen de tweede tijd te rijden.
Mekies trots op teamwork
Bij Viaplay geeft Mekies aan dat hij een perfect staaltje teamwork heeft gezien: "Het zag er wat mij betreft goed uit. Isack heeft een megajob gedaan. Het team heeft dat heel erg goed gecoördineerd." Ook hij zag dat Hadjar wat dichtbij kwam in Blanchimont: "Het zag er erg close uit, maar alles heeft geholpen om Max op die eerste startrij te krijgen. We hadden vandaag niet meer kunnen doen. Kimi stak er met kop en schouders bovenuit, het hele weekend al."
Wat betreft de race verwacht Mekies geen wonderen. Verstappen moet volgens hem vooral naar achteren kijken: "Ik denk niet dat we Kimi kunnen uitdagen. Maar er zijn zes, zeven auto's die om het podium vechten en dat gaan we verdedigen."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt
- 6 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden
Waarom Verstappen en een vijftienjarig talent samen gaan werken
Net binnen
Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt
- 6 minuten geleden
Verstappen onthult over slipstream Hadjar: "Ik heb nergens om gevraagd"
- 36 minuten geleden
'Red Bull vindt in Hart de opvolger van Lambiase als race-engineer van Verstappen'
- 1 uur geleden
- 2
Wolff tast in het duister na P4 Russell: 'Hij verliest veel tijd'
- 1 uur geleden
- 1
Internet stipt megarondje Antonelli aan: 'Er komt een masterclass aan'
- 1 uur geleden
- 2
Verstappen houdt kritiek voor zich na kwalificatie: "Straks schiet iemand me nog neer"
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- Gisteren 10:41
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni