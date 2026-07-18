Red Bull-teambaas Laurent Mekies is toch wel erg trots op het teamwork van Isack Hadjar en Max Verstappen in Q3 van de kwalificatie in België. De Fransman wijst daarnaast naar de race op zondag, waarbij hij vooral vermoedt dat Verstappen naar achteren moet kijken, in plaats van dat hij Kimi Antonelli voor de zege kan uitdagen.

Tijdens de top-tienkwalificatie wilde Red Bull Verstappen wat hulp geven met betrekking tot de topsnelheid. In beide runs zat Hadjar voor de Nederlander in sector drie, waarbij hij in de laatste run wel erg dicht op de neus van Verstappen terechtkwam. Toch hielp het allemaal en wist Verstappen de tweede tijd te rijden.

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Mekies trots op teamwork

Bij Viaplay geeft Mekies aan dat hij een perfect staaltje teamwork heeft gezien: "Het zag er wat mij betreft goed uit. Isack heeft een megajob gedaan. Het team heeft dat heel erg goed gecoördineerd." Ook hij zag dat Hadjar wat dichtbij kwam in Blanchimont: "Het zag er erg close uit, maar alles heeft geholpen om Max op die eerste startrij te krijgen. We hadden vandaag niet meer kunnen doen. Kimi stak er met kop en schouders bovenuit, het hele weekend al."

Wat betreft de race verwacht Mekies geen wonderen. Verstappen moet volgens hem vooral naar achteren kijken: "Ik denk niet dat we Kimi kunnen uitdagen. Maar er zijn zes, zeven auto's die om het podium vechten en dat gaan we verdedigen."

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