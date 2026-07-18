Kimi Antonelli heeft zijn zesde pole position uit zijn carrière weten te pakken op het circuit van Spa-Francorchamps. De klassementsleider maakt zich dan ook op voor een spannende Grand Prix van België, met Max Verstappen naast hem op de eerste startrij.

De kwalificatie was een verrassende sessie. Zo wist Verstappen in Q1 als snelste door te stoten, maar kwamen de Mercedessen in Q2 weer terug. Ook in Q3 zag het er bij Red Bull goed uit, waarbij het team ook nog eens een teamwork leverde met Isack Hadjar, die een slipstream gaf aan de Nederlander. Toch was het Antonelli die uiteindelijk de snelste was en met een 1:44.361 meer dan drie tienden voorsprong wist te pakken op de viervoudig wereldkampioen.

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Antonelli kijkt naar Verstappen op eerste startrij

Na afloop van de sessie geeft Antonelli aan dat de pole position er niet zomaar is gekomen: "Het is goed om weer op pole te staan. Het was geen rechttoe rechtaan sessie. De baan veranderde snel, maar we wisten ons te verbeteren." Ook Antonelli kijkt alvast vooruit en vreest toch wel voor de slipstream die Verstappen kan pakken zodra de startlichten doven: "Maar morgen wordt het weer een nieuwe dag en ik heb Max die naast me start. Dus het wordt belangrijk om een goede start voor elkaar te krijgen, zodat ik voor hem blijf richting bocht vijf." Toch is de Mercedes-coureur uiteraard blij met zijn ronde: "De laatste ronde was echt heel goed. Ik verbeterde mezelf in sector twee echt heel goed. Een goede ronde."

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