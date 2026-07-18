Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden

Kimi Antonelli heeft met een 1:45.990 de snelste tijd op het bord gezet in de derde en laatste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van België. Lando Norris en Max Verstappen completeerden de top drie.

De derde oefensessie op het circuit van Spa was een interessante met het oog op de kwalificatie van zaterdagmiddag. Waar Max Verstappen in de eerste vrije training bovenaan de tijdenlijst eindigde en in de tweede oefensessie de derde tijd noteerde, was het de vraag of de concurrentie in aanloop naar de rest van het weekend nog extra performance uit de hoge hoed zou toveren. Alle ogen waren daarom gericht op de verstandshoudingen tussen de op teams in deze laatste zestig minuten. Onder een bewolkte lucht en met een buitentemperatuur van negentien graden Celsius werd het iconische circuit rond lunchtijd vrijgegeven voor de laatste oefensessie.

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Problemen voor Cadillac in rustige openingsfase

Zoals we dat kennen van een derde vrije training, gebeurde er de eerste minuten niets op het circuit. Na vijf minuten – wat snel is voor deze sessie – kwamen Cadillac-coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez als eersten naar buiten. Het was echter Franco Colapinto in de Alpine met de eerste tijd op het bord: een 1:49.802 voor de Argentijn. Isack Hadjar dook daar echter al snel onderdoor op de mediums met een 1:48.231, gevolgd door Oliver Bearman met een 1:48.930. Pérez klaagde ondertussen over vertraging in zijn motor, terwijl Bottas liet weten dat de auto overdreven veel op het circuit stuiterde. De problemen blijven dus aanhouden bij het gloednieuwe team op de grid.

The two Cadillacs venture down to Eau Rouge to get us started#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/nozgxED2Wt — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Verstappen en Mercedes blijven lang binnen

Pierre Gasly belandde tijdens de tweede vrije training hard in de muur, waarna de schade aan zijn Alpine fors was. De monteurs van de Franse formatie hebben echter een hoop werk verzet in de late uurtjes, en kregen zo de wagen van de Fransman op tijd klaar voor deze sessie. Na de eerste twintig minuten bestond de top vijf uit Hamilton (1:46.789 op de softs), Arvid Lindblad (1:47.342 op de softs), Oscar Piastri (1:47.461 op de softs), Hadjar (1:47.507 op de mediums) en Liam Lawson (1:47.690 op de softs). Verstappen kwam op dit punt voor het eerst naar buiten, terwijl de mannen van Mercedes nog altijd binnen stonden.

Good to see Pierre Gasly back on track after his crash yesterday 👍#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/4nOGXjorhY — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Motorproblemen Red Bull Racing, Antonelli razendsnel

Problemen waren er met nog 35 minuten op de klok voor Hadjar. De Red Bull Racing-coureur rijdt met een gloednieuwe motor en gloednieuwe bijbehorende onderdelen in België, maar de Franse Algerijn viel stil in de pitstraat: "Geen vermogen, ik heb geen vermogen!", klonk het. Verstappen begon ondertussen aan zijn eerste snelle ronden van de dag en steeg met een 1:46.837 naar de derde plaats. Kimi Antonelli ging echter een behoorlijke klap harder en noteerde een 1:45.990: acht tienden sneller dan Hamilton en bijna negen tienden sneller dan Verstappen. Russell klokte een 1:47.286 en gaf ruim 1,2 seconde toe op zijn Italiaanse teamgenoot.

Meanwhile, Isack Hadjar has stalled at the exit of the pit lane #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Jujx6JInN3 — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Hadjar snel weer onderweg

De problemen bij Red Bull Racing vielen gelukkig voor het team mee. Hadjar werd even terug de garage ingerold, maar kwam hierna vrij snel alweer naar buiten. Het leek dus slechts om een afgeslagen motor te gaan, al is het onduidelijk waarom dit gebeurde. En tevens iets waarvan je niet wil dat het op zondag gebeurt. Voor de wind ging het de teammaat van Verstappen echter niet: "Niets voelt er klaar voor, echt niets...", klonk het over de boordradio. "Wat is er met de voorkant gebeurd? Ik heb totaal geen grip meer aan de voorkant. Echt niks."

Russell goes again but can't get close to his team mate



Frankly, no one can right now!



TOP 5

Antonelli 1:45.990

Hamilton +0.799s

Verstappen +0.847s

Russell +1.051s

Leclerc +1.132s#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/GPQHLKhWm3 — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Bij het vallen van de vlag was het Antonelli met bij uitstek de snelste tijd van de sessie. De Mercedes-coureur noteerde een 1:45.990 en eindigde daarmee voor Lando Norris (1:46.129) en Verstappen (1:46.138). George Russell (1:46.357) en Hamilton (1:46.382) completeerden de top vijf. Leclerc eindigde op de zesde plaats, gevolgd door Piastri, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto en Hadjar.

Hamilton crasht in slotseconden derde vrije training

In de slotseconden ging het mis bij Hamilton. Terwijl de klok al op nul stond, raakte de zevenvoudig wereldkampioen in het grind en raakte vervolgens zijwaarts de muur, met flinke schade aan de auto tot gevolg. Het gebeurde op precies dezelfde plek als Pierre Gasly. Met een goede twee uur tot de start van de kwalificatie, is er werk aan de winkel voor het team van Ferrari.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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