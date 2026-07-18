Sainz haalt fel uit naar Antonelli: "Volgens mij is dat verboden"
Sainz haalt fel uit naar Antonelli: "Volgens mij is dat verboden"Maak ons je Google-favoriet
Carlos Sainz is van mening dat Andrea Kimi Antonelli zijn emoties beter onder controle moet houden na een incident tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van België. De kampioenschapsleider noemde de Madrileen over de boardradio een idioot, waarna Sainz aangaf dat dergelijk taalgebruik ongepast en verboden is.
Het moment vond plaats bij het uitkomen van de bocht Stavelot. Antonelli voelde zich gehinderd door de langzaam rijdende Williams, nam gas terug en sneed vervolgens vlak voor Sainz langs. Daarbij riep de negentienjarige Italiaan over de boardradio: "Sainz, wat een idioot!" Even later, richting de Bus Stop-chicane, haalde Sainz de Mercedes weer in, waarna Antonelli besloot de pitstraat op te zoeken in plaats van een nieuw gevecht met hem aan te gaan.
Onvrede over boardradio
Sainz was na afloop allerminst te spreken over de actie en de bijbehorende uitspraak van de kampioenschapsleider. "Ik denk dat hij het gevoel had dat ik hem ophield, maar zo voel ik dat niet", klinkt het tegenover PlanetF1 op Spa-Francorchamps. "Tegenwoordig, als je met de open achtervleugel niet precies op de manier aan de kant gaat zoals de andere coureur wil, kun je niet insturen omdat je geen downforce hebt. Misschien vond hij dat ik op een betere manier aan de kant had kunnen gaan."
De Williams-coureur benadrukt echter dat de woordkeuze onacceptabel is. "Maar ik vind niet dat hij mij een idioot moet noemen over de radio. Volgens mij is het verboden om te vloeken en een concurrent te beledigen, dus ik denk dat hij een beetje moet kalmeren", voegde Sainz daaraan toe. Ondanks de wederzijdse frustraties heeft de internationale autosportbond FIA besloten om geen formeel onderzoek in te stellen naar het incident tussen de twee coureurs.
Antonelli verdedigt frustratie
Antonelli, die gisteren de snelste tijd noteerde in de tweede vrije training, verdedigde zijn frustratie door te wijzen op de veiligheidsrisico's. "Hij nam gas terug bij het uitkomen van een snelle bocht, waar je in de zevende versnelling uitkomt. Ik moest mijn ronde afbreken en dat was behoorlijk riskant", verklaarde de Mercedes-coureur. Hoewel hij vasthoudt aan zijn standpunt over het gevaar van de situatie, toont hij wel enig begrip voor de kritiek op zijn taalgebruik. "Natuurlijk was ik er niet blij mee en wat ik zei was in het heetst van de strijd waarschijnlijk niet het beste, maar het was best gevaarlijk."
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