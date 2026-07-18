Catsburg heeft medelijden met Russell: Plooij kan zich daar niet in vinden
Catsburg heeft medelijden met Russell: Plooij kan zich daar niet in vindenMaak ons je Google-favoriet
George Russell heeft het momenteel zwaar te verduren naast zijn Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli, zo ziet men in Ziggo Sport Race Café. Aan tafel werd gesteld dat de ervaren kracht moeite heeft om zich aan te passen aan de snelheid van de Italiaanse kampioenschapsleider, wat bij de analisten zelfs tot enig medelijden leidt.
Hoewel de meervoudig racewinnaar met 154 punten verdienstelijk tweede staat in het wereldkampioenschap, kijkt hij tegen een achterstand van 25 punten aan ten opzichte van Antonelli. Tijdens de tweede vrije training op Spa-Francorchamps was dat verschil op de baan eveneens pijnlijk zichtbaar: de Mercedes-rookie noteerde de snelste tijd, terwijl de Brit op ruim 1,2 seconden achterstand bleef steken op de achtste plaats.
Medelijden met Russell
In de studio wordt dieper ingegaan op de situatie van de huidige nummer twee van de titelrace. Een coureur die zijn rijstijl moet aanpassen aan een snellere teamgenoot, belandt mentaal vaak in een lastig parket. "We hebben allemaal wel eens een dag of een heel seizoen dat een teamgenoot beter met die auto overweg kan", zo stelt Nicky Catsburg. "Dan ga je proberen te doen wat hij doet. Als dat niet werkt, ga je alleen maar langzamer. Dat is mentaal echt supermoeilijk. Ik heb echt wel een beetje medelijden met hem", aldus de analist. "Kom op, man!", haakt Jack Plooij daar wegwuivend op in.
Typische George-opmerking
Tafelgast Olav Mol haakte daarop in en wees op de manier waarop de Mercedes-rijder communiceert met zijn ingenieurs. De commentator ziet een duidelijk patroon in de boordradio's van de coureur. "Dit is weer zo'n typische George-opmerking om zijn kant van de garage even wakker te schudden", analyseerde Mol. "Hij kan moeilijk op de radio zeggen: vrienden, wij moeten nog heel wat doen vanavond, want dit gaat voor geen meter. Dan weet de hele wereld het. Dus hij zegt op een nette manier: we hebben een behoorlijk probleem, dus we moeten vanavond even een uurtje langer met elkaar babbelen. Die staat er morgen wel bij", besluit Mol in de vrijdagavonduitzending.
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