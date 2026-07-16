FIA deelt bevindingen na controle RB22 en W17 in België
FIA deelt bevindingen na controle RB22 en W17 in BelgiëMaak ons je Google-favoriet
De FIA voerde in aanloop naar het raceweekend in België een extra controle uit op de W17 van Mercedes, maar ook op de RB22 van Red Bull. De autosportfederatie deelt nu de bevindingen van de inspectie op Spa-Francorchamps.
De internationale autosportfederatie voert regelmatig willekeurige controles uit om te onderzoeken of teams zich aan de regels houden. Daarbij moeten de renstallen de FIA volledige toegang geven, want het credo luidt dat teams niets te verbergen zouden moeten hebben. In de competitieve wereld van de Formule 1 wordt echter altijd gezocht naar de mazen in de wet en het is aan de FIA om daarop toe te zien.
W17 en RB22 onder een vergrootglas
Het gaat specifiek om auto's uit de top tien, waarbij de FIA meldt: "Na de race in Silverstone werden de startnummers 63 (George Russell) en 06 (Isack Hadjar) willekeurig geselecteerd uit de top tien van de finishers voor uitgebreidere fysieke inspecties."
Lagedrukbrandstofsysteem werd onder de loep genomen
Daarbij ging de autosportfederatie gericht te werk, maar werd er geen overtreding gevonden: "Onderdeel van deze fysieke controles was het lagedrukbrandstofsysteem, inclusief de bijbehorende sensoren. Daarnaast werd gecontroleerd of het lagedrukbrandstofsysteem voldeed aan de technische voorschriften. Alle geïnspecteerde onderdelen bleken in overeenstemming te zijn met het Formule 1 Technisch Reglement van 2026."
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