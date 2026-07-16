Hamilton hoort geruchten Verstappen en trekt vergelijking met transfer naar Ferrari
Hamilton hoort geruchten Verstappen en trekt vergelijking met transfer naar FerrariMaak ons je Google-favoriet
Ook Lewis Hamilton krijgt in België mee dat er veel wordt gesproken over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander rijdt nog altijd voor Red Bull en in gesprek met onder andere GPFans gaat Hamilton in op de uitdaging om aan de slag te gaan bij een concurrent, nadat je meer dan tien jaar voor één team hebt gereden.
Hamilton maakte in 2013 de overstap naar Mercedes en wist het team echt naar zijn hand te zetten en meerdere kampioenschappen te behalen. Aan het begin van 2024 werd echter bekend dat de Brit had getekend bij Ferrari en dat hij vanaf 2025 de rode overall zou aantrekken. Het eerste jaar verliep niet helemaal van een leien dakje, maar in 2026 lijkt Hamilton zich al een stuk beter thuis te voelen.
Hamilton buigt zich over situatie Verstappen
In België wordt Hamilton gevraagd hoe hij naar de geruchten rondom Verstappen kijkt. De Nederlander wordt in verband gebracht met een mogelijk vertrek bij Red Bull en Hamilton reageert: "Nou ja, ik weet er eigenlijk niet zoveel vanaf."
Over de mogelijke overstap naar een nieuw team, terwijl je al jarenlang bij één renstal hebt gezeten, kan Hamilton wel meepraten. "Het is natuurlijk voor iedereen anders. Er waren coureurs die voor Ferrari gingen rijden en direct wonnen. Het kan erg uitdagend zijn, maar ik kan niet voorspellen hoe hij dat zou ervaren. Voor mij was het een hele steile leercurve, maar wel eentje waar ik van geniet."
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