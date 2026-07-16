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Verstappen after Sprint at Silverstone

'Red Bull overweegt verbod op Macarena-vleugel af te dwingen na eigen falen Verstappen'

Verstappen after Sprint at Silverstone — Foto: © Red Bull Content Pool
3 reacties

'Red Bull overweegt verbod op Macarena-vleugel af te dwingen na eigen falen Verstappen'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Red Bull Racing probeert naar verluidt een verbod af te dwingen op de zogeheten Macarena-achtervleugel, mochten ze het complexe aerodynamische onderdeel zelf niet veilig aan de praat krijgen. De renstal uit Milton Keynes hoopt met een politieke lobby via de FIA te voorkomen dat concurrenten er wel voordeel uit halen.

De Oostenrijkse equipe waar Isack Hadjar en Max Verstappen voor uitkomen, bezet de vierde plaats in de WK-stand voor constructeurs met 128 punten, ruim achter koploper Mercedes. De veelbesproken Macarena-vleugel werd al tijdens de Grand Prix van Miami op de RB22 gemonteerd, maar levert Red Bull de laatste twee weekenden vooral hoofdpijn op. De bolide kampt met hardnekkige problemen, wat onlangs nog resulteerde in crashes voor de Limburger tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring en de race op Silverstone. Als het team de vleugel niet veilig kan laten functioneren en het plotselinge downforceverlies kan voorkomen, zou er aangestuurd worden op een algeheel verbod voor de rest van de grid, meldt FormulaTecnica.

Red Bull richt pijlen op succesvoller Ferrari

Volgens de technische reglementen heeft de FIA de macht om een auto uit te sluiten voor deelname aan een Grand Prix, als wordt geacht dat deze onveilig is. Aangezien Verstappen in korte tijd twee incidenten door hetzelfde mechanisch falen heeft meegemaakt, kan het zijn dat Red Bull Racing bang is dat de autosportbond hierop gaat ingrijpen.

De technische afdeling van Ferrari heeft onder leiding van Loïc Serra het Macarena-concept wel onder de knie gekregen. De Italiaanse grootmacht kende tijdens de vrije trainingen in China nog wel problemen met de vleugel, maar heeft deze inmiddels opgelost en voerde voor de race op Silverstone zelfs nog een extra aanpassing aan de flap-actuator door. Mede hierdoor staat de Scuderia van Lewis Hamilton en Charles Leclerc momenteel tweede in het constructeurskampioenschap met 255 punten.

Het is in de Formule 1 niet ongebruikelijk dat teams via de reglementen proberen de concurrentie af te remmen. Zo werd Mercedes tijdens hun dominante reeks van acht constructeurstitels regelmatig het doelwit van rivaliserende renstallen. Ook recentelijk moest de Duitse formatie nog een aanpassing doen na klachten vanuit Ferrari. Vanaf de race in Oostenrijk verwijderden de Zilverpijlen drie uitstulpingen en een gekartelde rand van de vloer.

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