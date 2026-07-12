Volgens Lewis Hamilton worden Formule 1-coureurs momenteel niet beloond voor hun pure snelheid, maar juist gestraft door de steeds complexere energiemanagementsystemen. De zevenvoudig wereldkampioen ergert zich aan de grote invloed van software binnen de huidige auto's, zo vertelt de Ferrari-coureur in gesprek met Neil deGrasse Tyson in de StarTalk-podcast.

De technische reglementen zijn dit seizoen flink veranderd, waarbij onder meer de MGU-H uit de krachtbronnen is verdwenen. Daardoor is het managen van energie nog belangrijker geworden en moeten coureurs veel meer rekening houden met het opladen en gebruiken van de batterij. Ondanks die frustraties staat Hamilton momenteel derde in het wereldkampioenschap met 147 punten, achter WK-leider Kimi Antonelli en diens Mercedes-teamgenoot George Russell.

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Gestraft voor snelheid

Volgens Hamilton zorgt de huidige manier van werken voor veel onbegrip. Niet alleen bij de fans, maar ook bij de coureurs zelf. "Het is echt heel moeilijk voor fans om het volledig te begrijpen, en eerlijk gezegd is het ook moeilijk voor ons om te begrijpen. Het uiteindelijke doel als je in een Formule 1-auto rijdt, is om de auto tot het uiterste te pushen", legt de Brit uit. "Hoe sneller je een bocht neemt, hoe meer tijd je normaal gesproken wint ten opzichte van de rest. Maar op dit moment werkt het anders. Omdat we een beperkte hoeveelheid batterij hebben, laad je energie terug als je van je gas afgaat en gebruik je vermogen wanneer je accelereert", aldus Hamilton.

Volgens de Ferrari-coureur zorgt het verdwijnen van de MGU-H ervoor dat coureurs nu soms worden afgestraft voor het nemen van risico. "We hebben dit jaar minder lading omdat ze de MGU-H die we vorig jaar hadden, hebben weggehaald. Dus als je een snel gedeelte hard neemt, meer risico neemt en sneller door een bocht gaat, word je daarna gestraft omdat je niet genoeg energie hebt teruggewonnen", stelt de zevenvoudig wereldkampioen.

'Software is te bepalend'

Daarnaast wijst Hamilton op situaties waarin de techniek het verschil maakt in plaats van de coureur. "Zoals gisteren verloor ik drie tienden van een seconde, puur omdat de software niet werkte. Dat wist ik pas toen ik terugkwam bij mijn engineers. Ik zei: 'Sorry, ik ben langzaam', en zij zeiden: 'Je bent niet langzaam, de software werkte niet.'" Dat soort momenten zorgen volgens Hamilton voor frustratie. "Dat is dus echt vervelend, want vroeger hadden we dat niet. We hebben minder nodig", besluit de Ferrari-coureur.

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