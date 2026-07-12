close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton and Max Verstappen

Hamilton hekelt toenemende invloed software in F1: 'Je wordt voor risico afgestraft'

Lewis Hamilton and Max Verstappen — Foto: © IMAGO
1 reactie

Hamilton hekelt toenemende invloed software in F1: 'Je wordt voor risico afgestraft'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Volgens Lewis Hamilton worden Formule 1-coureurs momenteel niet beloond voor hun pure snelheid, maar juist gestraft door de steeds complexere energiemanagementsystemen. De zevenvoudig wereldkampioen ergert zich aan de grote invloed van software binnen de huidige auto's, zo vertelt de Ferrari-coureur in gesprek met Neil deGrasse Tyson in de StarTalk-podcast.

De technische reglementen zijn dit seizoen flink veranderd, waarbij onder meer de MGU-H uit de krachtbronnen is verdwenen. Daardoor is het managen van energie nog belangrijker geworden en moeten coureurs veel meer rekening houden met het opladen en gebruiken van de batterij. Ondanks die frustraties staat Hamilton momenteel derde in het wereldkampioenschap met 147 punten, achter WK-leider Kimi Antonelli en diens Mercedes-teamgenoot George Russell.

Gestraft voor snelheid

Volgens Hamilton zorgt de huidige manier van werken voor veel onbegrip. Niet alleen bij de fans, maar ook bij de coureurs zelf. "Het is echt heel moeilijk voor fans om het volledig te begrijpen, en eerlijk gezegd is het ook moeilijk voor ons om te begrijpen. Het uiteindelijke doel als je in een Formule 1-auto rijdt, is om de auto tot het uiterste te pushen", legt de Brit uit. "Hoe sneller je een bocht neemt, hoe meer tijd je normaal gesproken wint ten opzichte van de rest. Maar op dit moment werkt het anders. Omdat we een beperkte hoeveelheid batterij hebben, laad je energie terug als je van je gas afgaat en gebruik je vermogen wanneer je accelereert", aldus Hamilton.

Volgens de Ferrari-coureur zorgt het verdwijnen van de MGU-H ervoor dat coureurs nu soms worden afgestraft voor het nemen van risico. "We hebben dit jaar minder lading omdat ze de MGU-H die we vorig jaar hadden, hebben weggehaald. Dus als je een snel gedeelte hard neemt, meer risico neemt en sneller door een bocht gaat, word je daarna gestraft omdat je niet genoeg energie hebt teruggewonnen", stelt de zevenvoudig wereldkampioen.

'Software is te bepalend'

Daarnaast wijst Hamilton op situaties waarin de techniek het verschil maakt in plaats van de coureur. "Zoals gisteren verloor ik drie tienden van een seconde, puur omdat de software niet werkte. Dat wist ik pas toen ik terugkwam bij mijn engineers. Ik zei: 'Sorry, ik ben langzaam', en zij zeiden: 'Je bent niet langzaam, de software werkte niet.'" Dat soort momenten zorgen volgens Hamilton voor frustratie. "Dat is dus echt vervelend, want vroeger hadden we dat niet. We hebben minder nodig", besluit de Ferrari-coureur.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Ferrari Lewis Hamilton 2026-reglement 2026-power units

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Steiner: 'Verstappen heeft absoluut spijt van misgelopen overstap naar Mercedes'

Steiner: 'Verstappen heeft absoluut spijt van misgelopen overstap naar Mercedes'

  • Vandaag 08:59
  • 7
Ecclestone had Verstappen graag bij Ferrari gezien: 'Dat had ik hem geadviseerd'

Ecclestone had Verstappen graag bij Ferrari gezien: 'Dat had ik hem geadviseerd'

  • Vandaag 13:22
  • 1
Buxton looft Hadjar: 'Beste teamgenoot voor Verstappen sinds Ricciardo'

Buxton looft Hadjar: 'Beste teamgenoot voor Verstappen sinds Ricciardo'

  • 3 uur geleden
  • 2
Verstappen kan in België ingehaald worden door Hamilton met indrukwekkende statistiek

Verstappen kan in België ingehaald worden door Hamilton met indrukwekkende statistiek

  • Gisteren 19:48
  • 3
Verstappen ziet herboren Hamilton bij Ferrari: 'Als het klikt, gaat het goed'

Verstappen ziet herboren Hamilton bij Ferrari: 'Als het klikt, gaat het goed'

  • 9 juli 2026 17:14
  • 3
'Red Bull-management vroegtijdig weg bij gesprek met Verstappen': "Dit nemen ze hem kwalijk"

'Red Bull-management vroegtijdig weg bij gesprek met Verstappen': "Dit nemen ze hem kwalijk"

  • 10 juli 2026 19:27
  • 9

Net binnen

18:59
Newey steekt hand in eigen boezem: 'Niet genoeg tijd doorgebracht met Alonso en Stroll'
16:47
'Ferrari neemt evolutie Macarena-vleugel mee naar Spa-Francorchamps'
15:39
Buxton looft Hadjar: 'Beste teamgenoot voor Verstappen sinds Ricciardo'
14:31
Dit is de weersverwachting voor het raceweekend in België
13:22
Ecclestone had Verstappen graag bij Ferrari gezien: 'Dat had ik hem geadviseerd'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop" Exclusief

Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"

Gisteren 11:52
Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen klare taal van webber

Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen

Gisteren 08:56 5
Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase papier als communicatiemiddel

Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase

10 juli 2026 18:20 2
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko marko in amsterdam

Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko

10 juli 2026 09:06 4
Ontdek het op Google Play
x