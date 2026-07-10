De entourage van Max Verstappen is gisteren samen met voormalig Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko gespot in Amsterdam. Formule 1-journalist Erik van Haren legde het drietal, bestaande uit vader Jos Verstappen, manager Raymond Vermeulen en de Oostenrijker, vast bij wat het Mandarin Oriental Conservatorium lijkt te zijn.

Op de beelden is te zien hoe de drie mannen in gesprek zijn op een buitenterras in de Nederlandse hoofdstad. Hoewel de exacte inhoud van de ontmoeting gissen blijft, deelde Van Haren de foto op X met een duidelijke boodschap. "Vandaag gespot in Amsterdam: Max Verstappens manager Raymond Vermeulen en vader Jos met voormalig Red Bull-topman Helmut Marko", aldus de verslaggever van De Telegraaf. Het toestel waarmee Marko vermoedelijk is ingevlogen, de Dassault Falcon 900EX met registratie PH-DTF, is tegenwoordig ondergebracht bij de chartervloot van het Nederlandse bedrijf Exxaero, maar het is de oude privéjet van Max. Hoewel het vliegtuig commercieel wordt verhuurd, maakt Jos Verstappen er in de praktijk nog wel eens gebruik van.

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Toekomst van de wereldkampioen blijft onderwerp van speculatie

De bijeenkomst in Nederland volgt kort op de veelbesproken Britse Grand Prix. Na de uitvalbeurt van de viervoudig wereldkampioen op Silverstone is het mathematisch zeker dat hij bij de start van de zomerstop niet in de top twee van het wereldkampioenschap staat, aangezien hij momenteel de zevende plek bezet met 76 punten. Hierdoor kan een prestatiegerelateerde ontsnappingsclausule geactiveerd worden, waardoor de Nederlander zijn tot eind 2028 lopende contract voortijdig kan verscheuren. Red Bull heeft naar verluidt geprobeerd deze clausule voor miljoenen euro's af te kopen, maar dat aanbod zou door het management afgewezen zijn.

Dat juist Marko, die nog steeds af en toe met Verstappen belt als de coureur advies nodig heeft, aanschuift bij het overleg in Amsterdam, is opvallend te noemen. De 83-jarige uit Graz vertrok eind vorig jaar bij de hoofdmacht uit Milton Keynes en is momenteel actief als ambassadeur van de Red Bull Ring. Toch sprak hij zich onlangs in de Kronen Zeitung nog uit over de exitclausule van Verstappen, waarin hij aangaf dat voor een topcoureur competitiviteit altijd voorop staat en dat het logisch is dat er gesprekken plaatsvinden nu de resultaten tegenvallen. Van Haren benadrukt in zijn berichtgeving dat er nog altijd geen uitsluitsel is over de plannen voor komend jaar. "Wat daar besproken is, is niet bekend. De toekomst van Verstappen in de Formule 1 ligt onder een enorm vergrootglas, maar ook wat dat betreft nog geen duidelijkheid."

? Vandaag gespot in Amsterdam: Max Verstappens manager Raymond Vermeulen en vader Jos met voormalig Red Bull-topman Helmut Marko.



Wat daar besproken is, is niet bekend. Toekomst Verstappen in Formule 1 onder enorm vergrootglas, maar ook wat dat betreft nog geen duidelijkheid. pic.twitter.com/FVa24Tsb5k — Erik van Haren (@ErikvHaren) July 9, 2026

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