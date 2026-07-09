De geruchtenmolen van de Formule 1 blijft op volle toeren draaien. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Het blijft rommelen over Max Verstappen en Oscar Piastri, en McLaren en Red Bull Racing. Naar verluidt praat het management niet alleen met de huidige werkgever van Verstappen, maar ook met Audi. Ondertussen zijn de gesprekken tussen het management van Verstappen en Mercedes stopgezet door Toto Wolff. Het is niet alleen slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen, want de nieuwe windtunnel zou drie maanden voor op schema liggen. Ondertussen zet Pato O'Ward een punt achter zijn carrière als McLaren-reserve, werkt FIA aan een verbod op een Mercedes-trucje en wordt Rafael Câmara genoemd als hoofdkandidaat voor een zitje bij Haas.

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'Management Piastri praat niet alleen met Red Bull, maar ook met Audi'

Hoewel McLaren-CEO Zak Brown onlangs nog aangaf dat hij tevreden is met zijn huidige rijdersduo en andersom, meldt F1-Insider dat Oscar Piastri toch echt aan het onderhandelen is met rivalen. Al dagen wordt er gesproken over een mogelijke ruil tussen de Australiër en Max Verstappen bij Red Bull, maar manager Mark Webber zou ook al in gesprek zijn met het team van Audi. Lees hier het hele artikel over de mogelijkheden voor Oscar Piastri.

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Opsteker voor Red Bull: 'Bouw nieuwe windtunnel loopt drie maanden voor op schema'

Hoewel het op sportief vlak momenteel bij Red Bull Racing nog niet van een leien dakje gaat, zijn er op de achtergrond wel overwinningen te vieren. Zo wordt er op de Red Bull Campus in Milton Keynes hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe windtunnel, die volgens F1-journalist Jorge Peiró qua planning zelfs al drie maanden voor zou lopen. Naar verwachting kan de nieuwe windtunnel vanaf 2027 in gebruik worden genomen. Dat kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van de auto. Daarnaast wordt de gehele campus van Red Bull in Milton Keynes onder handen genomen. Lees hier het hele artikel over de windtunnel van Red Bull Racing.

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'FIA wil wildgroei rond achtervleugel W17 aanpakken en werkt aan verbod voor 2027'

De FIA gaat naar aanleiding van de achtervleugel van Mercedes het reglement voor volgend jaar aanpassen. De W17 beschikt over een ontwerp dat een grijs gebied van de autobond betreft en diverse rivalen hebben het inmiddels overgenomen. Voor de toekomst wil de FIA daar een stokje voor steken, zo onthult Autoracer. Het gaat specifiek om kleine vleugeltjes die bovenop de achtervleugel van de W17 zitten. Hierdoor wordt extra downforce gecreëerd in de bochten en het ontwerp is inmiddels door diverse concurrenten overgenomen. Lees hier het hele artikel over FIA dat aan een verbod op de Mercedes werkt.

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O'Ward zet streep door reserverol bij F1-team McLaren: 'Ik geef er niets meer om'

IndyCar-coureur Pato O'Ward heeft McLaren verzocht om per direct een punt te zetten achter zijn werkzaamheden binnen het Formule 1-programma van het team. De 27-jarige Mexicaan was de afgelopen jaren actief als reserverijder, maar wil zich nu volledig richten op zijn racecarrière in de Verenigde Staten. De droom van een toekomst in de Formule 1 lijkt daarmee definitief naar de achtergrond verdwenen. In de Speed Street-podcast laat hij weten dat de koningsklasse van de autosport geen prioriteit meer voor hem is: "Ik zit nu in een andere fase van mijn leven en eerlijk gezegd geef ik er niet echt meer om." Lees hier het hele artikel over het vertrek van Pato O'Ward.

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'Verstappen geweigerd door Mercedes, juist nu hij Red Bull wil verlaten: dit is waarom'

Max Verstappen wil vertrekken bij Red Bull Racing, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt de deuren in Brackley resoluut gesloten. Hoewel de bestbetaalde coureur op de grid door een teleurstellende seizoensstart gebruik kan maken van een ontsnappingsclausule, lijkt de Duitse renstal te weigeren hem een stoeltje te geven in tegenstelling tot McLaren. Verstappen was naar verluidt bereid om genoegen te nemen met een verlaagd jaarsalaris van vijftig miljoen euro in ruil voor een driejarig contract, maar de leiding van Mercedes is daar uiteindelijk niet in meegegaan. Wolff heeft zijn standpunt dan ook publiekelijk duidelijk gemaakt. "We willen niets veranderen." Lees hier het hele artikel over de gestopte onderhandelingen tussen Mercedes en kamp-Verstappen.

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'Meer transfernieuws in aantocht: Ferrari-junior krijgt voorrang op Haas-stoeltje in 2027'

Het Haas F1 Team zal naar verluidt in 2027 aantreden met Rafael Câmara achter het stuur. Hoewel geruchten over een overstap van de jonge Braziliaan al langer door de paddock gonsden, werden deze eerder nog stellig ontkend door huidig Haas-coureur Esteban Ocon en teambaas Ayao Komatsu. Desondanks lijkt de coureurswissel er te komen, meldt Rossomotori vanuit de Formule 1-paddock. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Rafael Câmara in de Formule 1.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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