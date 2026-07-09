O'Ward zet streep door reserverol bij F1-team McLaren: 'Ik geef er niets meer om'
O'Ward zet streep door reserverol bij F1-team McLaren: 'Ik geef er niets meer om'Maak ons je Google-favoriet
IndyCar-coureur Pato O'Ward heeft McLaren verzocht om per direct een punt te zetten achter zijn werkzaamheden binnen het Formule 1-programma van het team. De 27-jarige Mexicaan was de afgelopen jaren actief als reserverijder, maar wil zich nu volledig richten op zijn racecarrière in de Verenigde Staten. De droom van een toekomst in de Formule 1 lijkt daarmee definitief naar de achtergrond verdwenen. In de Speed Street-podcast laat hij weten dat de koningsklasse van de autosport geen prioriteit meer voor hem is.
Hoewel de pijlsnelle coureur lange tijd in verband werd gebracht met een vast stoeltje in de Formule 1, bleef zijn daadwerkelijke ervaring beperkt tot testwerkzaamheden. In de afgelopen vier jaar mocht hij vijf keer instappen tijdens een eerste vrije training, maar tot een officieel racedebuut kwam het nooit. Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 en het gebrek aan controle over zijn eigen agenda heeft hij nu besloten om zijn pijlen volledig op de IndyCar Series te richten. O'Ward heeft deze wens inmiddels persoonlijk neergelegd bij McLaren-CEO Zak Brown.
Geen verlangen meer naar Formule 1
Ondanks zijn besluit kijkt de meervoudig racewinnaar positief terug op zijn tijd in de Formule 1-paddock. "Ik ben dankbaar voor alle ervaringen en alles wat ik heb mogen leren in de wereld van de Formule 1", stelt O'Ward. "Natuurlijk was het een geweldige ervaring om met die auto's te rijden, zeker de afgelopen jaren. Het is ongelooflijk om te ervaren waartoe ze allemaal in staat zijn. Maar ik zit nu in een andere fase van mijn leven en eerlijk gezegd geef ik er niet echt meer om", aldus de Mexicaan.
Zijn reserverol, die inmiddels mede wordt ingevuld door regerend Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli, ziet hij dan ook liever vandaag dan morgen verdwijnen. "Er is helemaal niets in mij dat ernaar verlangt om als reservecoureur in de Formule 1 door te gaan", vervolgt hij stellig. "Ik zit helemaal op mijn plek in de IndyCar. Ik houd van die klasse en daar wil ik zijn. Ik sta er niet om te springen om nog in een Formule 1-auto te rijden. Daarom heb ik vriendelijk gevraagd om me van al mijn taken binnen de Formule 1 te ontheffen", verklaart hij.
Focus op de toekomst
Een belangrijke factor in zijn beslissing is de zware belasting van het gecombineerde programma. "Vaak heb ik eigenlijk helemaal geen controle over mijn eigen agenda. De afgelopen vier à vijf jaar heb ik daar nauwelijks invloed op gehad", legt de coureur van Arrow McLaren uit. "Ik wil weer meer kunnen trainen, beter kunnen eten en me optimaal voorbereiden op 2027, want dat seizoen komt sneller dan je denkt", besluit O'Ward.
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