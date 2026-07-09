Hoewel McLaren-CEO Zak Brown onlangs nog aangaf dat hij tevreden is met zijn huidige rijdersduo en andersom, meldt F1-Insider dat Oscar Piastri toch echt aan het onderhandelen is met rivalen. Al dagen wordt er gesproken over een mogelijke ruil tussen de Australiër en Max Verstappen bij Red Bull, maar manager Mark Webber zou ook al in gesprek zijn met het team van Audi.

De 25-jarige Piastri sloot zich in 2023 aan bij McLaren en werd in 2022 nog op een opvallende manier aangetrokken. Zo kondigde Alpine destijds aan dat Piastri het plekje van de vertrokken Fernando Alonso zou gaan innemen, maar Piastri liet zelf op sociale media weten dat er zonder zijn toestemming zo'n bevestiging de wereld in was gestuurd. De Australiër had namelijk op de achtergrond al getekend bij McLaren. Afgelopen jaar beschikte dat team eindelijk over een kampioenschapswaardige auto en hoewel Piastri lange tijd bovenaan stond, was het teamgenoot Lando Norris die er uiteindelijk met de titel vandoor ging. Daarbij speelde het team soms ook een rol met de befaamde papaja-regels.

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'Red Bull krijgt concurrentie van Audi'

Volgens het medium voelt Piastri zich momenteel niet meer helemaal op zijn plek bij McLaren. Zijn management zou daarom al verschillende gesprekken hebben gevoerd met rivalen over een mogelijke overstap. Piastri zou namelijk beschikken over een clausule in zijn contract waarmee hij kan vertrekken als het team een bepaalde positie in het klassement inneemt. De afgelopen dagen werd Red Bull als optie genoemd, voornamelijk in het kader van een mogelijke ruil met Verstappen, die op zijn beurt weer met het papaja-oranje team lijkt te onderhandelen. Maar Webber zou nu ook in gesprek zijn met het fabrieksteam van Audi. De Duitse renstal debuteerde dit jaar in de Formule 1 met Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg achter het stuur.

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