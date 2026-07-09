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Mohammed Ben Sulayem, Max Verstappen, British GP, Britain, 2025

Waché snapt niets van ADUO-uitslag: "Geloof niet dat we beste verbrandingsmotor hebben"

Mohammed Ben Sulayem, Max Verstappen, British GP, Britain, 2025 — Foto: © IMAGO

Waché snapt niets van ADUO-uitslag: "Geloof niet dat we beste verbrandingsmotor hebben"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Pierre Waché begrijpt nog altijd niets van de conclusie van de FIA dat Red Bull Ford de beste verbrandingsmotor zou hebben gebouwd. De Fransman wijst naar de feiten en stelt dat de FIA mogelijk iets over het hoofd heeft gezien.

Red Bull is onofficieel door de FIA uitgeroepen tot motorfabrikant met de beste verbrandingsmotor, hoewel Mercedes momenteel de beste power unit lijkt te hebben. Dat heeft als gevolg dat Red Bull Ford geen updates mag doorvoeren, terwijl de concurrentie dat wel mag om de gemeten achterstand op het Oostenrijkse team goed te kunnen maken. Red Bull is als debuterend motormerk dan ook verbaasd over de uitslag en is in gesprek gegaan met de FIA, maar een verandering van de uitkomst lijkt er niet te komen.

Verbrandingsmotor niet de beste, volgens Waché

Waché stelt bij AutoHebdo echter dat de FIA een aantal zaken over het hoofd heeft gezien, omdat de autobond alleen naar de prestaties van de verbrandingsmotor kijkt: "Ik geloof niet dat we de beste verbrandingsmotor hebben; op zijn best is die gelijkwaardig aan de andere motoren. Als er al een voordeel is, zit dat waarschijnlijk in de koeling en de energie-integratie, iets wat niet wordt meegenomen."

Volgens de technisch directeur is dat een factor waar de FIA de motoren mogelijk ook op zou moeten beoordelen: "Eigenlijk heeft dat meer invloed op de manier waarop we de auto gebruiken. Hoe meer vermogen we hebben, hoe meer we de auto kunnen ontwikkelen met lagere efficiëntieniveaus. Met dezelfde hoeveelheid ingespoten brandstof hebben we meer vermogen."

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