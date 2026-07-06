Waarom de F1-wedstrijdleider in Abu Dhabi 2021 fout zat en op Silverstone correct handelde

Tot grote teleurstelling van de Formule 1-fans, die of thuis voor de buis zaten of op de tribunes bij Silverstone stonden, eindigde de Britse Grand Prix achter de safety car. Er ontstond verwarring over of Bernd Mayländer nou wel of niet naar binnen zou komen om het veld los te laten. GPFans legt uit waarom afgelopen zondag, in tegenstelling tot Abu Dhabi 2021, de regels wél op de juiste manier zijn gevolgd.

Max Verstappen stevende af op zijn derde podium van het seizoen, maar hij verloor de derde positie door een flinke schuiver in Stowe. Een haperende achtervleugel zorgde ervoor dat zijn Red Bull vast kwam te staan in de grindbak. Met nog vier ronden te gaan werd de safety car naar buiten gestuurd om raceleider Charles Leclerc op te vangen. In de één na laatste ronde gaf de wedstrijdleiding aan dat de race hervat zou worden in ronde 52, de laatste ronde in de Britse Grand Prix. Maar op het laatste moment bleef de Mercedes-AMG van Mayländer toch op de baan.

Artikel gaat verder onder video

Britse GP wel correct, maar AD21 niet

Waarom werd de Britse Grand Prix niet onder groen beëindigd, zoals in Abu Dhabi vijf jaar geleden, toen Verstappen en Lewis Hamilton om de wereldtitel streden? "Het bericht over 'Safety Car in this lap' was een softwareglitch. Het kwam namelijk precies op het moment dat Leclerc net wel net niet over start-finish ging om de één na laatste ronde aan te vangen", legt Vincent Bruins uit bij de podcast van het GPFans Raceteam. "Qua hoe de regels zijn opgesteld, en dan gaat het om artikel 5.13.5.b van het sportief reglement, is het goed verlopen. De race mocht niet herstart worden, dus het klopt wat er is gedaan."

In het reglement staat dat de safety car pas naar binnen mag aan het einde van de volgende ronde, nadat het bericht door is gekomen welke auto's zichzelf van een ronde mogen ontdoen door de leider en de safety car in te halen. "Was dat bericht vier à acht seconden eerder gekomen, dan was dat in rondje 50 in plaats van 51 gebeurd. Dan had de safety car wel in de één na laatste ronde naar binnen gemogen. Nu mocht dat niet. Volgens de regels klopt het, maar het is wel verwarrend." Wat niet hielp, is dat Mayländer net voor aanvang van ronde 51 zijn groene licht al had aangezet om de coureurs op een ronde achterstand het signaal te geven dat ze mochten inhalen, terwijl de wedstrijdleider die toestemming nog niet had gegeven.

In Abu Dhabi in 2021 kwam de safety car dus een ronde te vroeg naar binnen, omdat het bericht welke coureurs zich van een ronde mochten ontdoen en het bericht 'Safety Car in this lap' in dezelfde ronde gebeurden.

Unieke straf voor Sainz

De verwarring was voor Williams nog groter. Carlos Sainz lag namelijk op P12 op een ronde achterstand, maar in tegenstelling tot zijn rivalen op P11 en vanaf P13 mocht hij zich niet unlappen. De Madrileen maakte namelijk een pitstop achter de safety car en omdat de pitstraatingang eigenlijk het circuit afsnijdt, lag hij over start-finish in de ronde van de leider. Doordat hij in de Williams-box stilstond voor nieuwe banden, kwam hij achter de safety car en Leclerc weer de baan op. Puur omdat hij tussen de pitingang en zijn pitstop voor Leclerc lag, mocht hij zich niet ontdoen van een ronde.

Sainz deed dat alsnog en kreeg daarom na de race een straf van een volledige ronde. Hij viel terug van P12 naar P17. "Ik kan met zekerheid zeggen dat 99 procent van de Formule 1-fans zo'n straf nog nooit hebben gezien", vertelde Bruins. "De laatste keer dat zo'n straf werd uitgedeeld, was in 1981 bij de Grand Prix van Argentinië. Ricardo Zunino kwam toen uit voor Tyrrell en had een chicane op Buenos Aires afgesneden. De wedstrijdleiding zei toen: 'Die ronde telt niet, dus je wordt een volledige ronde teruggezet.' Hij viel terug van de top tien naar P14 en daar profiteerde Jan Lammers in zijn ATS van."

Luister hier vanaf vanavond 19:00 uur de GPFans Raceteam-podcast terug.

Gerelateerd