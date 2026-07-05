Laurent Mekies trekt het boetekleed aan na de voortijdige uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De CEO van de Oostenrijkse renstal benadrukt dat het team volledig verantwoordelijk is voor de crash van de viervoudig wereldkampioen op het circuit van Silverstone.

De Limburger verloor in de slotfase van de race, specifiek in ronde 48, de controle over zijn RB22 bij het insturen van Stowe corner. De coureur schoof op hoge snelheid het grind in en noteerde daardoor een kostbare DNF. "We hadden een probleem met de achtervleugel, dus dit ligt volledig aan ons", aldus Mekies tegenover Viaplay. "We hebben onze excuses aangeboden aan Max. Helaas is het niet de eerste keer dat we een vergelijkbaar probleem hebben gehad waardoor hij van de baan ging", vervolgt de Franse teambaas. Hij voegt daaraan toe dat het voor de teamleiding nooit een goed gevoel is om een eigen rijder voortijdig naast het circuit te zien eindigen.

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Snelheid bood hoop

Ondanks de bittere pil op Britse bodem zag de leidinggevende wel degelijk lichtpuntjes wat betreft de pure snelheid van de wagen. Voorafgaand aan de schuiver lag Verstappen namelijk op koers voor een zwaarbevochten derde plaats op het podium. "Het belangrijkste is dat hij in orde is", stelt Mekies geruststellend. "De snelheid was absoluut beter dan wat we tot nu toe dit weekend hadden laten zien, dus er is vooruitgang. Ik denk dat we in het middelste deel van de race op de harde band wat tekortkwamen, maar Max was ongelooflijk sterk in beide stints op de mediumbanden, zowel aan de start als aan het einde van de race", legt de teambaas verder uit over de gehanteerde strategie.

Harde les accepteren

Het besef dat er veel meer in had gezeten tijdens de thuisrace van veel teams, maakt de klap voor de formatie uit Milton Keynes extra hard. De renstal beleeft een moeizame start onder de huidige technische reglementen en Verstappen bezet momenteel de zevende plek in de WK-stand met een totaal van 76 punten. "Daarom is het zo teleurstellend", verzucht Mekies over de gemiste kansen. "Een podium was mogelijk; we waren waarschijnlijk snel genoeg om de McLarens en één Mercedes te verslaan. We hebben het zelf weggegooid. Nu is het aan ons om deze harde les te accepteren en ervan te leren", concludeert de teambaas resoluut. Voor Verstappen was de maat na de crash in de grindbak echter vol. De nummer zeven van het wereldkampioenschap uitte over de boordradio direct zijn ongezouten frustratie over de balans van de auto en weigerde na afloop direct met het team te communiceren.

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