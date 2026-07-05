Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet
Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezetMaak ons je Google-favoriet
De FIA deed na afloop van de F1 Britse Grand Prix onderzoek naar een mogelijke overtreding van Carlos Sainz. De Williams-coureur zou mogelijk de safety car hebben ingehaald, terwijl het helemaal niet mocht. De stewards hebben zojuist duidelijkheid gegeven over het geblunder.
Bernd Mayländer werd in de slotfase van de race op Silverstone opgeroepen. Max Verstappen schoof met nog vier ronden te gaan de grindbak in door een probleem met de achtervleugel. De Red Bull-coureur viel uit en, omdat hij op een gevaarlijke plek vaststond, besloot wedstrijdleider Rui Marques de safety car in te zetten. Tevergeefs bereidde zich men voor op een herstart en dus mochten auto's op een ronde achterstand de safety car inhalen en achteraan het veld aansluiten om op die manier een ronde terug te krijgen. Oscar Piastri (P12), Ollie Bearman (P14), Esteban Ocon (P15), Sergio Pérez (P16), Valtteri Bottas (P17), Fernando Alonso (P18) en Lance Stroll (P19) kregen het signaal dat ze hun ronde terug mochten krijgen.
Sainz wordt volledige ronde teruggezet
Sainz, op dat moment dertiende, kreeg dat signaal niet. Startnummer 55 werd niet door de wedstrijdleider aangegeven als een auto die de safety car mocht inhalen, maar toch ging de Madrileen voorbij aan Mayländer.
De Williams-coureur lag inderdaad een ronde achter, maar omdat hij de pitstraat in was gegaan voor een nieuw setje banden, had hij eventjes raceleider Charles Leclerc ingehaald, omdat de pitingang een veel kortere configuratie heeft dan het circuit zelf. Bij aanvang van de ronde waarin de auto's geselecteerd werden die een ronde terug mochten krijgen, lag Sainz dus voor Leclerc. Eenmaal de pitstop gemaakt, lag hij weer achter de leider.
De stewards leven met Williams mee dat de situatie heel verwarrend is, maar toch krijgt Sainz een flinke straf aan zijn broek: hij wordt een volledige ronde teruggezet.
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