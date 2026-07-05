close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton and Max Verstappen

Hamilton "had het lastig" en wordt door FIA op het matje geroepen na Verstappen-incident

Lewis Hamilton and Max Verstappen — Foto: © IMAGO
6 reacties

Hamilton "had het lastig" en wordt door FIA op het matje geroepen na Verstappen-incident

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lewis Hamilton is als derde over de streep gekomen in de F1 Britse Grand Prix, die tam begon maar in chaos eindigde. Of hij zijn podium mag behouden, is echter nog de vraag. De thuisheld op het circuit van Silverstone wordt namelijk door de FIA onderzocht.

Charles Leclerc en Hamilton gingen bij de start direct poleman Andrea Kimi Antonelli voorbij, maar Hamilton was té goed weggekomen. Hij moest een tijdstraf van vijf seconden incasseren. Hij kwam achter Max Verstappen en George Russell terecht in het gevecht om het podium, maar Russell liep een leeglopende band op en hij verschalkte Verstappen bij Luffield. Hij zou nog een plek winnen dankzij een wielprobleem voor Antonelli. Tweede werd hij echter niet, want hij maakte een pitstop tijdens de safety car voor Verstappen, wat hem een plekje kostte ten opzichte van Russell.

Onderzoek naar Hamilton

"Het zat gewoon niet in me vandaag", zei Hamilton, die teleurgesteld lijkt met zijn derde plaats. "Ik had een valse start en dat leverde meteen een tijdstraf van vijf seconden op, maar Charles was sowieso sneller vandaag. Ik had het lastig met de balans van de auto. Ik heb wel mijn best gedaan."

Hij denkt dat zijn Scuderia de strijd om het wereldkampioenschap aan kan gaan met Mercedes. "Ja, ik weet niet precies wat er met Kimi is gebeurd, maar ons team doet het geweldig. Qua pure performance hebben we nog wat werk te verzetten, maar kijk naar onze resultaten dit jaar met nu al twee overwinningen. Fantastisch."

Er hangt nog een vraagteken boven de derde stek van Hamilton. Hij heeft mogelijk de gele vlaggen genegeerd die bij Stowe hingen voor Verstappen. De stewards nemen het incident onder de loep en zullen later vandaag hun conclusie trekken.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Silverstone Grand Prix van Groot-Brittannië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek op

Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek op

  • 2 uur geleden
  • 11
Verstappen onthult dat hij Red Bull had gewaarschuwd vóór Britse GP: "Ik zei het nog"

Verstappen onthult dat hij Red Bull had gewaarschuwd vóór Britse GP: "Ik zei het nog"

  • 1 uur geleden
  • 7
Het internet reageert op controversieel einde in Silverstone: "Wat een oplichterij"

Het internet reageert op controversieel einde in Silverstone: "Wat een oplichterij"

  • 3 uur geleden
  • 6
Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben"

Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben"

  • 3 uur geleden
  • 19
Russell geniet van P2 in Silverstone: "Natuurlijk hadden de fans graag een restart gezien"

Russell geniet van P2 in Silverstone: "Natuurlijk hadden de fans graag een restart gezien"

  • Vandaag 17:49
  • 7
Verstappen helemaal klaar met Red Bull na uitvalbeurt: "F*ck deze auto!"

Verstappen helemaal klaar met Red Bull na uitvalbeurt: "F*ck deze auto!"

  • Vandaag 17:37
  • 16

Net binnen

21:47
Russell zag opvallende DNF Verstappen en zet Mercedes op scherp: "Niet goed genoeg"
21:31
Wolff scheldt Mercedes-boardradio vol: Antonelli negeert zijn teambaas
21:15
Video
VIDEO: Verstappen is pissig en klaar met Red Bull: “Ik wil er niks mee te maken hebben” | GPFans Race Day
21:03
Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet
20:45
'Ontsnappingsclausule Verstappen geactiveerd: top drie officieel buiten bereik'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet Verwarring op Silverstone

Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet

49 minuten geleden
Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek op Krijgt Hamilton straf?

Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek op

2 uur geleden 11
Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben" max is boos

Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben"

3 uur geleden 19
Verstappen crasht in slotfase en verliest podium, Leclerc pakt zege in Silverstone Grand Prix van Groot-Brittannië

Verstappen crasht in slotfase en verliest podium, Leclerc pakt zege in Silverstone

Vandaag 17:32 27
Ontdek het op Google Play
x