Lewis Hamilton is als derde over de streep gekomen in de F1 Britse Grand Prix, die tam begon maar in chaos eindigde. Of hij zijn podium mag behouden, is echter nog de vraag. De thuisheld op het circuit van Silverstone wordt namelijk door de FIA onderzocht.

Charles Leclerc en Hamilton gingen bij de start direct poleman Andrea Kimi Antonelli voorbij, maar Hamilton was té goed weggekomen. Hij moest een tijdstraf van vijf seconden incasseren. Hij kwam achter Max Verstappen en George Russell terecht in het gevecht om het podium, maar Russell liep een leeglopende band op en hij verschalkte Verstappen bij Luffield. Hij zou nog een plek winnen dankzij een wielprobleem voor Antonelli. Tweede werd hij echter niet, want hij maakte een pitstop tijdens de safety car voor Verstappen, wat hem een plekje kostte ten opzichte van Russell.

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Onderzoek naar Hamilton

"Het zat gewoon niet in me vandaag", zei Hamilton, die teleurgesteld lijkt met zijn derde plaats. "Ik had een valse start en dat leverde meteen een tijdstraf van vijf seconden op, maar Charles was sowieso sneller vandaag. Ik had het lastig met de balans van de auto. Ik heb wel mijn best gedaan."

Hij denkt dat zijn Scuderia de strijd om het wereldkampioenschap aan kan gaan met Mercedes. "Ja, ik weet niet precies wat er met Kimi is gebeurd, maar ons team doet het geweldig. Qua pure performance hebben we nog wat werk te verzetten, maar kijk naar onze resultaten dit jaar met nu al twee overwinningen. Fantastisch."

Er hangt nog een vraagteken boven de derde stek van Hamilton. Hij heeft mogelijk de gele vlaggen genegeerd die bij Stowe hingen voor Verstappen. De stewards nemen het incident onder de loep en zullen later vandaag hun conclusie trekken.

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