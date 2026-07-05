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Charles Leclerc, Ferrari, Japan, 2026

Leclerc reageert op zege in Silverstone: "Dit voelt ongelofelijk"

Charles Leclerc, Ferrari, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

Leclerc reageert op zege in Silverstone: "Dit voelt ongelofelijk"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Charles Leclerc heeft voorlopig even korte metten gemaakt met zijn demonen in dit voorlopig teleurstellende 2026-seizoen. De Monegask wist zeer knap de rommelige Britse Grand Prix op zijn naam te schrijven en de vreugde is dan ook groot na afloop van de race.

Het seizoen van Leclerc is momenteel verre van gelukkig te noemen, maar op zondag klikte het dan eindelijk wél allemaal en wist hij op uiterst sterke wijze de race in Silverstone te winnen. Na afloop is hij enorm blij: "Het voelt ongelofelijk. Het einde was niet zoals ik van gedroomd had. Maar na de laatste paar weekenden en al het harde werk dat we erin hebben gestoken, had ik gisteren eindelijk het gevoel dat ik wat gevonden had. Dat moest ik vandaag nog bevestigen. Vandaag was het gevoel weer hoe het zou moeten zijn. Ik ben zo ongelofelijk blij."

Moeilijke tijd

Leclerc resumeert nog even over de hele lastige tijd die hij de afgelopen maanden heeft meegemaakt: "Na Monaco was het gevoel weg. In crashte in Q3, in Barcelona was het gevoel ook goed maar crashte ik opnieuw. Oostenrijk was ook niet geweldig. Hier hebben we alles samen laten komen. Nu hoop ik het momentum vast te houden. Een groot dankwoord aan het team dat zo enorm hard gewerkt heeft", zo stelt de trotse Monegask. "Het was close geweest met Kimi. Hij was heel snel en kwam richting mij. Het was heel lastig geweest P1 vast te houden. Toen viel hij uit en dacht ik een groot gat te hebben, maar kwam de safety car. Mijn banden waren heel koud, dus ik was heel sceptisch over de herstart. Ergens was ik dus wel blij dat we niet konden herstarten."

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