Leclerc reageert op zege in Silverstone: "Dit voelt ongelofelijk"
Leclerc reageert op zege in Silverstone: "Dit voelt ongelofelijk"Maak ons je Google-favoriet
Charles Leclerc heeft voorlopig even korte metten gemaakt met zijn demonen in dit voorlopig teleurstellende 2026-seizoen. De Monegask wist zeer knap de rommelige Britse Grand Prix op zijn naam te schrijven en de vreugde is dan ook groot na afloop van de race.
Het seizoen van Leclerc is momenteel verre van gelukkig te noemen, maar op zondag klikte het dan eindelijk wél allemaal en wist hij op uiterst sterke wijze de race in Silverstone te winnen. Na afloop is hij enorm blij: "Het voelt ongelofelijk. Het einde was niet zoals ik van gedroomd had. Maar na de laatste paar weekenden en al het harde werk dat we erin hebben gestoken, had ik gisteren eindelijk het gevoel dat ik wat gevonden had. Dat moest ik vandaag nog bevestigen. Vandaag was het gevoel weer hoe het zou moeten zijn. Ik ben zo ongelofelijk blij."
Moeilijke tijd
Leclerc resumeert nog even over de hele lastige tijd die hij de afgelopen maanden heeft meegemaakt: "Na Monaco was het gevoel weg. In crashte in Q3, in Barcelona was het gevoel ook goed maar crashte ik opnieuw. Oostenrijk was ook niet geweldig. Hier hebben we alles samen laten komen. Nu hoop ik het momentum vast te houden. Een groot dankwoord aan het team dat zo enorm hard gewerkt heeft", zo stelt de trotse Monegask. "Het was close geweest met Kimi. Hij was heel snel en kwam richting mij. Het was heel lastig geweest P1 vast te houden. Toen viel hij uit en dacht ik een groot gat te hebben, maar kwam de safety car. Mijn banden waren heel koud, dus ik was heel sceptisch over de herstart. Ergens was ik dus wel blij dat we niet konden herstarten."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Hamilton "had het lastig" en wordt door FIA op het matje geroepen na Verstappen-incident
- 3 uur geleden
- 6
Verstappen onthult dat hij Red Bull had gewaarschuwd vóór Britse GP: "Ik zei het nog"
- 1 uur geleden
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet
Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek op
Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben"
Verstappen crasht in slotfase en verliest podium, Leclerc pakt zege in Silverstone
Net binnen
Russell zag opvallende DNF Verstappen en zet Mercedes op scherp: "Niet goed genoeg"
- 5 minuten geleden
Wolff scheldt Mercedes-boardradio vol: Antonelli negeert zijn teambaas
- 21 minuten geleden
VIDEO: Verstappen is pissig en klaar met Red Bull: “Ik wil er niks mee te maken hebben” | GPFans Race Day
- 37 minuten geleden
Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet
- 49 minuten geleden
'Ontsnappingsclausule Verstappen geactiveerd: top drie officieel buiten bereik'
- 1 uur geleden
- 5
Verstappen onthult dat hij Red Bull had gewaarschuwd vóór Britse GP: "Ik zei het nog"
- 1 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni