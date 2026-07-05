Hoe laat begint de F1 Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone?

Het is de zondag op het circuit van Silverstone en dus is het tijd voor de negende Grand Prix van het F1-seizoen 2026, die van Groot-Brittannië. GPFans neemt door wat jij moet weten voor vandaag.

Andrea Kimi Antonelli wist zijn kampioenschapsleiding uit te breiden tot 43 punten door de Sprint te winnen voor Lewis Hamilton, terwijl George Russell achter Lando Norris finishte en het podium net misliep. Max Verstappen kwam teleurstellend als zesde over de streep. Antonelli heeft ook nog eens de pole position binnengesleept voor de race van vandaag. Charles Leclerc kwalificeerde zich als tweede voor Hamilton en een gecrashte Russell. Verstappen kwam in zak en as als zevende op de tijdenlijst door vanwege mysterieuze problemen met de motor en de balans. Hij hintte erop dat hij mogelijk vanuit de pitstraat gaat starten.

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Weersverwachting en tijdschema

Het lijkt een droge zondag op Silverstone te worden. Het wordt voornamelijk bewolkt bij temperaturen van 26°C en er zal een flink windje staan.

De FIA Formule 3 opent de dag weer, ditmaal met een wedstrijd van 22 in plaats van 18 ronden. Deze begint om 9:25 uur Nederlandse tijd. Vervolgens komen de dames van de F1 Academy aan de beurt met de hoofdrace over 13 ronden om 11:00 uur Nederlandse tijd. In de FIA Formule 2-hoofdrace van 29 ronden zal een pitstop gemaakt moeten worden. Deze race gaat om 12:15 uur Nederlandse tijd van start. Na de Lego-parade en het nationale volkslied is het tijd voor de Britse Grand Prix van de Formule 1. De race van 52 ronden begint om 16:00 uur Nederlandse tijd.

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