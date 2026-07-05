Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen ziet zijn raceweekend op Silverstone ernstig belemmerd worden door aanhoudende problemen met de motor en de balans van zijn auto. Hij kwalificeerde zich slechts als zevende voor de Britse Grand Prix en stelt dat zijn Red Bull simpelweg niet vooruit te branden is.

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