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zandvoort, nederland, 2025, f1, generic

Koninklijke Luchtmacht komt met spectaculaire flyby voor laatste Dutch GP

zandvoort, nederland, 2025, f1, generic — Foto: © IMAGO

Koninklijke Luchtmacht komt met spectaculaire flyby voor laatste Dutch GP

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De laatste Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort krijgt zondag een extra spectaculaire opening. De Koninklijke Luchtmacht verzorgt voorafgaand aan de race een flyby, waarbij meerdere indrukwekkende Nederlandse militaire toestellen over het circuit zullen vliegen.

Rond 14.45 uur, vlak voor de start van de Grand Prix, verschijnen een Chinook-transporthelikopter, een C-130 Hercules-transportvliegtuig en meerdere F-35-gevechtsvliegtuigen boven Zandvoort. Daarmee brengt de Koninklijke Luchtmacht een militaire groet aan de aanwezige fans en Formule 1-coureurs. Een bijzonder onderdeel van de flyby is de Chinook-helikopter. Tijdens het Wilhelmus, dat zondag wordt gezongen door Davina Michelle, zal de helikopter een enorme Nederlandse vlag boven het circuit vervoeren. De vlag is ongeveer 13 bij 20 meter groot en moet een symbolische verwijzing vormen naar de vrijheid en veiligheid die de Nederlandse krijgsmacht beschermt.

Laatste keer

De flyby is inmiddels een bekend onderdeel van de Dutch Grand Prix. Ook tijdens eerdere edities was de Koninklijke Luchtmacht aanwezig boven Zandvoort. Voor de allerlaatste Nederlandse Grand Prix wordt die traditie dus voortgezet. Ook het Orkest Koninklijke Luchtmacht maakt onderdeel uit van het programma. Samen met verschillende andere artiesten zorgt het orkest voor de muzikale omlijsting van de laatste editie van de Grand Prix. De timing van de flyby maakt het spektakel extra bijzonder. Nadat de Nederlandse fans het Wilhelmus hebben meegezongen en de vlag boven het circuit heeft gevlogen, is het vervolgens tijd voor de Formule 1-coureurs om hun laatste Nederlandse Grand Prix te starten.

Brian Van Hinthum
Geschreven door
Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
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