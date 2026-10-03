Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

Dani Juncadella en Chris Lulham waren bezig met een geweldige opmars in de Verstappen Racing-AMG en Thierry Vermeulen was tevens op weg naar punten in de Emil Frey-Ferrari tijdens Race 1 van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. Helaas werd het een nulscore voor Juncadella evenals Vermeulen op het regenachtige Circuit de Barcelona-Catalunya, waardoor ze geen kans meer maken op het kampioenschap.

Toen de 44 auto's eenmaal op de grid stonden, begon het met bakken uit de hemel te komen. Vermeulen ving de wedstrijd aan vanaf P9, terwijl Juncadella vanaf P21 begon. De Nederlander bleef voor de punten vechten en de thuisheld uit Barcelona maakte langzaam maar zeker posities goed. Kampioenschapsleider Bastian Buus startte vanaf de pole position, maar werd door de ene na de andere ingehaald en zakte zelfs helemaal terug naar de negende stek. Ondanks de zeer tegenvallende kwalificatie, begonnen de titelkansen van Juncadella weer te groeien.

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Bizarre resultaten in bizarre race

Drie Bronze Cup-auto's, waarbij een professional de auto deelt met een amateurcoureur, namen de gehele top drie in beslag tijdens de eerste stint met Dennis Marschall in de Kessel-Ferrari voor Kiern Jewiss in de 2 Seas-AMG en Augusto Farfus in de Paradine-BMW. Omdat het steeds harder ging regenen en omdat een Dinamic-Porsche vaststond in de grindbak, koos wedstrijdleider Niels Wittich apart genoeg voor de rode vlaggen gedurende de pit stop window, wanneer de rijderswissels plaatsvinden.

De volgorde van het veld voor de herstart ging helemaal terug naar vóór de pit stop window, waardoor de banden- en rijderswissels totaal geen rol meer speelden. Buus' teamgenoot Ricardo Feller begon de tweede stint als achtste, Vermeulens ploegmaat Ben Green moest vanaf P11 komen en bij de herstart lag Lulham zeventiende.

Dorian Boccolacci passeerde de Bronze Cup-auto's die vooraan herstartten met de amateurs achter het stuur, maar kreeg een stop-and-go penalty vanwege contact met de andere Emil Frey-Ferrari van Konsta Lappalainen in de pitstraat. Alex Aka en Dylan Pereira verrasten iedereen door met de Tresor Attempto-Audi van P14 naar de overwinning te rijden. Feller herstelde zich netjes en werd samen met Buus tweede. In feite zijn de Lionspeed GP-coureurs zeker van het Sprint Cup-kampioenschap, al hangt het eigenlijk af van deze rechtszaak.

© SRO/JEP

Eddie Cheever en Peter Dempsey versloegen Constantin Dressler en Marschall, en schreven op P5 algemeen de Bronze Cup met de Tempesta-Porsche, die wordt gesponsord door Ziggo Sport - eigenlijk een Nederlands succes.

Er was ook Nederlands succes in de Gold Cup. Jop Rappange werd tweede in die klasse, samen met David Pittard, in de BMW van het Nederlandse KPX Motorsport.

Buus en Feller eigenlijk al kampioen na pech Leclerc, Neubauer, Juncadella en Vermeulen

Green werd halverwege de tweede stint uitgeschakeld door één van de AF Corse-Ferrari's en dus scoorden hij en Vermeulen geen punten. Lulham verreed een geweldige inhaalrace en lag op een gegeven moment zelfs zesde - genoeg voor Juncadella om de hoop om nog te kunnen vechten voor het kampioenschap in leven te houden. De jonge Brit aquaplaneerde echter van de baan met nog drie ronden te gaan en werd slechts twaalfde. Juncadella met Verstappen Racing en de Nederlander Vermeulen zullen dus op zondag niet langer kans maken op het Sprint Cup-kampioenschap.

Buus en Feller worden al als de kampioenen gezien. Echter, er is één scenario waarbij ze alsnog kunnen verliezen. Arthur Leclerc en Thomas Neubauer scoorden in Race 1 geen punten, nadat de laatstgenoemde was gespind en vol werd geraakt door de Audi van Ariel Levi. Maar als Leclerc en Neubauer op zondag winnen vanaf de pole position, én Buus en Feller scoren geen punt, én de RACB besluit om een eerdere diskwalificatie van juli door te laten gaan, dan kan het kampioenschap alsnog in de handen van de Ferrari-mannen vallen.

Here are the provisional results of Race 1 of the GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS at the Circuit de Barcelona-Catalunya.#GTWorldEurope pic.twitter.com/V2iu2ohnWf — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) October 3, 2026

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