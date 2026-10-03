Lionspeed-Porsche op pole voor Race 1, rampzalige kwalificatie voor Verstappen Racing

Kampioenschapsleiders Bastian Buus en Ricardo Feller hebben een extra puntje verdiend in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS, dankzij de pole position van de laatstgenoemde. Verstappen Racing zal teleurstellend vanaf P21 moeten beginnen met Dani Juncadella, maar de Nederlandse titelkandidaat Thierry Vermeulen kwalificeerde zich wel in de top tien.

Vanwege de regen op de vrijdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya, was het Pirelli-rubber en daarmee alle grip weggespoeld. Dat gaf Porsche, met de motor achterin, het voordeel. De 911 GT3 R Evo gaat namelijk juist ontzettend goed om met de gladde, maar droge omstandigheden. De kwalificatie werd opgedeeld in twee groepen om het verkeer te minimaliseren, en de Pro-klasse en Gold Cup moesten als eerste naar buiten. Buus van Lionspeed GP was het snelst met een tijd van 1:39.542, meer dan een halve seconde onder de Boutsen VDS-Porsche van Sven Müller. Vermeulen met de Emil Frey-Ferrari werd derde in zijn groep op meer dan zeven tienden achterstand. Lucas Auer met de Winward-AMG en Juncadella wisten niet eens binnen een seconde van Buus te komen en de BMW's waren al helemaal nergens te vinden. De AMG en de BMW hebben de motor voorin liggen en hebben relatief weinig tractie op een 'green' circuit.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen Racing moet zich opmaken voor inhaalrace

Door de track evolution werkten de AMG en BMW prima in het tweede kwalificatiegedeelte voor de Silver Cup en de Bronze Cup. De auto van Verstappen Racing wordt gerund door 2 Seas Motorsport, maar de Bronze Cup-AMG van het Brits-Bahreinse team had het tempo er wel goed inzitten. Kiern Jewiss kwalificeerde zich als tweede algemeen, 0.085 seconden achter Buus. Fabian Schiller met de GetSpeed Dubai-AMG werd derde voor de AF Corse-Ferrari van Felix Hirsiger en de Winward-AMG van Marvin Dienst. Ze wisten allemaal Müller te verslaan, maar kwamen dus net te kort op Buus. Vermeulen zakte na Q1B terug naar P9 op de grid en Juncadella ging helemaal naar P21.

© SRO/JEP

De resultaten van de kwalificatie voor Race 1 van de GT World Challenge Europe Sprint Cup in Spanje waren dus nogal verrassend. Dit is waar de acht kampioenschapskandidaten zijn beland:

P1: Lionspeed GP-Porsche (Bastian Buus / Ricardo Feller)

P6: Boutsen VDS-Porsche (Dorian Boccolacci)

P9: Emil Frey-Ferrari (Ben Green / Thierry Vermeulen)

P11: AF Corse-Ferrari (Arthur Leclerc / Thomas Neubauer)

P20: Winward-AMG (Lucas Auer / Maro Engel)

P21: Verstappen-AMG (Dani Juncadella)

P28: No. 32 WRT BMW (Kelvin van der Linde / Charles Weerts)

P39: No. 46 WRT BMW (Max Hesse / Valentino Rossi)

Here are the provisional results of Qualifying 1 of the GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS at Circuit de Barcelona-Catalunya.



The No. 6 GetSpeed AMG of Aurélien Panis didn't set a time. Due to an engine change, it will start from the pits.#GTWorldEurope pic.twitter.com/6eAj3bNHxs — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) October 3, 2026

Buus reageert na snelste tijd

Buus is opgelucht met de pole position. "De voorbereiding op dit laatste weekend verliep goed. Ook al hadden we een flinke voorsprong op de concurrentie, we waren nog niet helemaal zeker van onze zaak [vóór Q1B]. Uiteindelijk was het een spannende kwalificatie en verbeterden de baanomstandigheden aanzienlijk. Dit is zonder meer het best mogelijke scenario voor de start van de zaterdagsrace. We moeten nu uit de problemen blijven en straffen vermijden. Er kan van alles gebeuren, dus we moeten hier het beste van maken", aldus de Deen.

Gerelateerd