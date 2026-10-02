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Lulham during FP2 at Barcelona-Catalunya

Porsche bovenaan in vrije trainingen, Juncadella en Vermeulen allebei snel in de regen

Lulham during FP2 at Barcelona-Catalunya — Foto: © SRO/JEP

Porsche bovenaan in vrije trainingen, Juncadella en Vermeulen allebei snel in de regen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De kop is eraf bij de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De testdag en de vrije trainingen werden in wisselvallige omstandigheden verreden. Porsches waren het snelst op de vrijdag, maar Dani Juncadella van Verstappen Racing en Thierry Vermeulen van Emil Frey Racing zaten er ook goed bij.

Het weekend begon eigenlijk al op de donderdag met een zogeheten Paid Test. Af en toe viel er een druppeltje, maar de baan bleef verder droog. Juncadella's ploegmaat Chris Lulham was het snelst met een tijd van 1:41.167. Maro Engel in de Winward-AMG en Dean Macdonald in de Garage 59-McLaren zaten binnen een tiende van de Verstappen-AMG. De eerste officiële vrije training vond op de vrijdagochtend plaats, eveneens in het droge maar met af en toe heel lichte regen.

Van droog naar nat op de vrijdag in Montmeló

Kampioenschapsleider Bastian Buus stond bovenaan na de sessie van tachtig minuten. Achter het stuur van de Lionspeed GP-Porsche klokte hij een tijd van 1:40.389, meer dan twee tienden onder de Tresor Attempto-Audi van Alex Aka en Engels teamgenoot Lucas Auer. Juncadella werd negende op iets meer dan zes tienden achterstand, vlak voor Vermeulen die de vijftiende tijd neerzette.

Een uur voor de start van de tweede vrije training begon de regen te vallen. Waar het eerst een lichte miezer was, begon het steeds harder naar beneden te komen naarmate de sessie vorderde. De beste rondetijden werden dan ook in de openingsfase gezet, toen het Spaanse asfalt het minst nat was. Gilles Magnus in de Boutsen VDS-Porsche werd eerste met een tijd van 1:54.557, een halve seconde voor de andere Winward-AMG van Marvin Dienst. Vermeulens teamgenoot Ben Green sloot de sessie als derde af, terwijl Lulham genoegen moest nemen met P12.

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