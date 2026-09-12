FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na strafMaak ons je Google-favoriet
De startopstelling van de F1 Grand Prix van Spanje zal er iets anders uitzien dan de uitslag van de kwalificatie. De stewards hebben namelijk een gridstraf uitgedeeld op de Madring, nadat ze een heleboel onderzoeken hadden afgerond.
Poleman Lando Norris had al een boete gekregen voor het te hard rijden door de pitstraat. De stewards keken vervolgens naar hoe de coureurs de rotonde van bochten vijf en zes af hadden gestoken, als ze hun rempunt hadden gemist. Je moet namelijk een bepaalde route langs een bollard volgen om veilig terug op de baan te komen, maar hier wordt niets meer dan een tik op de vingers voor uitgedeeld. Onder andere George Russell werd hiervoor onderzocht, maar maakte zich er, terecht, geen zorgen over.
Waarschuwingen voor Mercedes en co., thuisheld gaat achteruit
Russell en zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli werden vervolgens op het matje geroepen voor het overschrijden van de maximale deltatijd. Dit is een middel van wedstrijdleider Rui Marques om ervoor te zorgen dat er in uit- en inlooprondes niet te langzaam wordt gereden door de coureurs, want dit kunnen gevaarlijke situaties opleveren.
Beide mannen van de Duitse grootmacht kregen een formele waarschuwing aan hun broek. Gabriel Bortoleto en Charles Leclerc brandden zich eveneens aan dit foutje. Waar Bortoleto tevens een formele waarschuwing kreeg, gaat het bij Leclerc om een reprimande. Hij reed niet te langzaam terug naar de pits om andere deelnemers niet in de weg te zitten, maar hij en Ferrari zaten simpelweg niet goed op de deltatijd te letten. Bijna de helft van het veld werd onderzocht voor het overschrijden van de deltatijd, waaronder Max Verstappen, maar hij en de rest bleven onbestraft.
Carlos Sainz had zich voor thuispubliek als zeventiende gekwalificeerd, maar de Madrileen gaat drie plaatsen achteruit voor de start, waardoor hij achter Fernando Alonso en de Cadillacs terechtkomt. De Williams-coureur is ervan beschuldigd Valtteri Bottas te hebben geblokkeerd. De Fin moest inderdaad een snelle ronde afhaken door de slapende Sainz.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Spanje: Hamilton opent Q3 als snelste, Verstappen slechts vijfde
- Vandaag 15:56
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Net binnen
'McLaren en Red Bull in onderhandeling', Norris vloekt na verslaan Verstappen | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Mekies: 'Stiekem teleurgesteld dat we pole verloren, maar Verstappen is ongelooflijk'
- 2 uur geleden
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 2 uur geleden
- 5
VIDEO | 'McLaren verliest geduld en onderhandelt opnieuw met Red Bull Racing'
- 3 uur geleden
Verstappen baalt van mislopen pole op Madring: 'Red Bull komt hierin een beetje tekort'
- Vandaag 19:12
- 3
Stella vol ongeloof na polerondje Norris: 'Raakte de muur om op de racelijn te blijven'
- Vandaag 18:34
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september