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Sainz at the Madring

FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf

Sainz at the Madring — Foto: © IMAGO
5 reacties

FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De startopstelling van de F1 Grand Prix van Spanje zal er iets anders uitzien dan de uitslag van de kwalificatie. De stewards hebben namelijk een gridstraf uitgedeeld op de Madring, nadat ze een heleboel onderzoeken hadden afgerond.

Poleman Lando Norris had al een boete gekregen voor het te hard rijden door de pitstraat. De stewards keken vervolgens naar hoe de coureurs de rotonde van bochten vijf en zes af hadden gestoken, als ze hun rempunt hadden gemist. Je moet namelijk een bepaalde route langs een bollard volgen om veilig terug op de baan te komen, maar hier wordt niets meer dan een tik op de vingers voor uitgedeeld. Onder andere George Russell werd hiervoor onderzocht, maar maakte zich er, terecht, geen zorgen over.

Waarschuwingen voor Mercedes en co., thuisheld gaat achteruit

Russell en zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli werden vervolgens op het matje geroepen voor het overschrijden van de maximale deltatijd. Dit is een middel van wedstrijdleider Rui Marques om ervoor te zorgen dat er in uit- en inlooprondes niet te langzaam wordt gereden door de coureurs, want dit kunnen gevaarlijke situaties opleveren.

Beide mannen van de Duitse grootmacht kregen een formele waarschuwing aan hun broek. Gabriel Bortoleto en Charles Leclerc brandden zich eveneens aan dit foutje. Waar Bortoleto tevens een formele waarschuwing kreeg, gaat het bij Leclerc om een reprimande. Hij reed niet te langzaam terug naar de pits om andere deelnemers niet in de weg te zitten, maar hij en Ferrari zaten simpelweg niet goed op de deltatijd te letten. Bijna de helft van het veld werd onderzocht voor het overschrijden van de deltatijd, waaronder Max Verstappen, maar hij en de rest bleven onbestraft.

Carlos Sainz had zich voor thuispubliek als zeventiende gekwalificeerd, maar de Madrileen gaat drie plaatsen achteruit voor de start, waardoor hij achter Fernando Alonso en de Cadillacs terechtkomt. De Williams-coureur is ervan beschuldigd Valtteri Bottas te hebben geblokkeerd. De Fin moest inderdaad een snelle ronde afhaken door de slapende Sainz.

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