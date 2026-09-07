Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten welMaak ons je Google-favoriet
Volgens de officiële documenten van de FIA kreeg Red Bull Racing voorafgaand aan de Grand Prix van Italië geen toestemming om een beschadigd onderdeel aan de auto van Max Verstappen te vervangen. De autosportbond oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor de schade, terwijl verschillende concurrenten onder Parc Fermé-omstandigheden wel aanpassingen mochten doen. Dat meldt De Telegraaf op basis van onderzoek in de paddock.
De problemen voor de 28-jarige coureur begonnen al tijdens de kwalificatie op zaterdag. De viervoudig wereldkampioen merkte op dat er iets kapot was aan de achteras van zijn RB22, waardoor de wagen niet meer naar behoren uitveerde. Dit euvel kostte hem naar eigen zeggen minimaal twee tienden van een seconde, wat hem naar alle waarschijnlijkheid de poleposition heeft gekost. De eerste startplek ging uiteindelijk naar Alpine-coureur Pierre Gasly, terwijl de Nederlander genoegen moest nemen met de zesde tijd. De frustratie zat hoog bij de 71-voudige racewinnaar, die over de boordradio riep dat zijn auto van papier was gemaakt, waarna erin de paddock al snel werd gesproken over de bijnaam 'Papier Waché', verwijzend naar de technisch directeur van Red Bull Racing. "Die ga ik maar niet gebruiken", stelde de Red Bull-rijder daar later lachend over.
Pijnlijke race door schade
Omdat het team het probleem niet mocht verhelpen, moest de nummer zes uit het kampioenschap de race op zondag met dezelfde schade aanvangen. Voorafgaand aan de wedstrijd vreesde de Limburger al voor een lastige middag op het circuit van Monza. "Ik weet niet of we iets mogen veranderen aan de auto. Dat mag soms, als er iets kapot is. Soms ook niet, dus daar ligt het aan. Als het zo blijft, wordt het een pijnlijke race, omdat er veel meer potentie in kan zitten. Als je het niet mag aanpassen, houdt het op", blikte de coureur vooruit. Uiteindelijk wist hij de schade te beperken door als derde over de streep te komen, achter racewinnaar Kimi Antonelli en diens teamgenoot George Russell. Zijn achterstand op de winnende Mercedes bedroeg na 53 ronden ruim veertien seconden.
Ontbrekend bewijs
Dat de renstal uit Milton Keynes nul op het rekest kreeg bij de wedstrijdleiding, had te maken met de strenge reglementen rondom het Parc Fermé. Journalist Erik van Haren zocht uit waarom de formatie van Isack Hadjar en Verstappen werd teruggefloten. "Red Bull bekeek naar aanleiding van de feedback van Verstappen wat het had kunnen aanpassen onder Parc Fermé-omstandigheden", tekent de verslaggever op. "De FIA gaat alleen akkoord met zo'n wijziging als er aantoonbaar iets niet functioneert, en dat harde bewijs ontbrak", vervolgt hij. Zonder deze officiële goedkeuring zou een wissel hebben betekend dat Verstappen vanuit de pitstraat had moeten starten. "En dus bleef de auto intact", concludeert Van Haren.
Toestemming voor concurrentie
De beslissing van de FIA is opvallend, zeker gezien het feit dat een vervangend onderdeel van exact dezelfde specificatie had moeten zijn en dus geen prestatievoordeel zou opleveren. Bovendien kregen negen andere coureurs op de startopstelling wel groen licht van Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de autosportbond. Zo mocht McLaren sleutelen aan het remmateriaal van Lando Norris en kreeg Mercedes de ruimte om de voorvleugel van Russell aan te passen. Ook bij onder meer Carlos Sainz, Yuki Tsunoda en Sergio Pérez werden zonder straffen onderdelen vervangen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen reageert sarcastisch op FIA-onderzoek: "Wij hebben de snelste motor, hè"
- Gisteren 18:57
- 9
Verstappen had het lastig in strijd met Mercedes: "Topsnelheid was niet onze vriend"
- Gisteren 17:21
- 6
LIVE (gesloten) | GP Italië: Antonelli pakt leiding af van Russell ondanks grindbak-momentje
- Gisteren 14:55
- 7
Dürksen wint F2-race in Italië, auto vliegt momenten later in brand | F1 Shorts
- Gisteren 11:24
- 47
Mekies ziet vooruitgang na podiumplaats Verstappen: "Ferrari en McLaren op eigen kracht verslagen"
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Net binnen
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 5 minuten geleden
Russell over boegeroep na afloop GP Italië: "Daarom heb ik het maar weggelachen"
- 45 minuten geleden
Mekies ziet vooruitgang na podiumplaats Verstappen: "Ferrari en McLaren op eigen kracht verslagen"
- 1 uur geleden
Crowdsurfende Antonelli viert overwinning GP Italië met massaal aanwezige fans
- 1 uur geleden
Audi gaat in beroep tegen beslissing FIA om Tsunoda geen straf te geven
- 2 uur geleden
Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Spanje
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september
Verstappen erkent dat het niet goed met hem gaat: 'Ik ben ziek'
- 22 augustus