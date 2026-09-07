Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel

Volgens de officiële documenten van de FIA kreeg Red Bull Racing voorafgaand aan de Grand Prix van Italië geen toestemming om een beschadigd onderdeel aan de auto van Max Verstappen te vervangen. De autosportbond oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor de schade, terwijl verschillende concurrenten onder Parc Fermé-omstandigheden wel aanpassingen mochten doen. Dat meldt De Telegraaf op basis van onderzoek in de paddock.

De problemen voor de 28-jarige coureur begonnen al tijdens de kwalificatie op zaterdag. De viervoudig wereldkampioen merkte op dat er iets kapot was aan de achteras van zijn RB22, waardoor de wagen niet meer naar behoren uitveerde. Dit euvel kostte hem naar eigen zeggen minimaal twee tienden van een seconde, wat hem naar alle waarschijnlijkheid de poleposition heeft gekost. De eerste startplek ging uiteindelijk naar Alpine-coureur Pierre Gasly, terwijl de Nederlander genoegen moest nemen met de zesde tijd. De frustratie zat hoog bij de 71-voudige racewinnaar, die over de boordradio riep dat zijn auto van papier was gemaakt, waarna erin de paddock al snel werd gesproken over de bijnaam 'Papier Waché', verwijzend naar de technisch directeur van Red Bull Racing. "Die ga ik maar niet gebruiken", stelde de Red Bull-rijder daar later lachend over.

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Pijnlijke race door schade

Omdat het team het probleem niet mocht verhelpen, moest de nummer zes uit het kampioenschap de race op zondag met dezelfde schade aanvangen. Voorafgaand aan de wedstrijd vreesde de Limburger al voor een lastige middag op het circuit van Monza. "Ik weet niet of we iets mogen veranderen aan de auto. Dat mag soms, als er iets kapot is. Soms ook niet, dus daar ligt het aan. Als het zo blijft, wordt het een pijnlijke race, omdat er veel meer potentie in kan zitten. Als je het niet mag aanpassen, houdt het op", blikte de coureur vooruit. Uiteindelijk wist hij de schade te beperken door als derde over de streep te komen, achter racewinnaar Kimi Antonelli en diens teamgenoot George Russell. Zijn achterstand op de winnende Mercedes bedroeg na 53 ronden ruim veertien seconden.

Ontbrekend bewijs

Dat de renstal uit Milton Keynes nul op het rekest kreeg bij de wedstrijdleiding, had te maken met de strenge reglementen rondom het Parc Fermé. Journalist Erik van Haren zocht uit waarom de formatie van Isack Hadjar en Verstappen werd teruggefloten. "Red Bull bekeek naar aanleiding van de feedback van Verstappen wat het had kunnen aanpassen onder Parc Fermé-omstandigheden", tekent de verslaggever op. "De FIA gaat alleen akkoord met zo'n wijziging als er aantoonbaar iets niet functioneert, en dat harde bewijs ontbrak", vervolgt hij. Zonder deze officiële goedkeuring zou een wissel hebben betekend dat Verstappen vanuit de pitstraat had moeten starten. "En dus bleef de auto intact", concludeert Van Haren.

Toestemming voor concurrentie

De beslissing van de FIA is opvallend, zeker gezien het feit dat een vervangend onderdeel van exact dezelfde specificatie had moeten zijn en dus geen prestatievoordeel zou opleveren. Bovendien kregen negen andere coureurs op de startopstelling wel groen licht van Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de autosportbond. Zo mocht McLaren sleutelen aan het remmateriaal van Lando Norris en kreeg Mercedes de ruimte om de voorvleugel van Russell aan te passen. Ook bij onder meer Carlos Sainz, Yuki Tsunoda en Sergio Pérez werden zonder straffen onderdelen vervangen.

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