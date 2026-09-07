Audi is van plan in beroep te gaan tegen het besluit van de stewards om Yuki Tsunoda niet te bestraffen na de Grand Prix van Italië. De Duitse renstal is het niet eens met de wijze waarop de reglementen zijn toegepast rondom een extra formatieronde op het circuit van Monza. Dat laat het team onder leiding van Mattia Binotto weten in een officieel statement.

De verwarring ontstond kort voor de start van de race. Tsunoda stuurde zijn wagen bij het naderen van de grid in eerste instantie naar de linkerkant, voordat de Racing Bulls-coureur zijn fout inzag en alsnog in het juiste startvak ging staan. Hoewel de Japanner volgens de stewards uiteindelijk binnen de lijnen stond, besloot de wedstrijdleider toch een extra formatieronde in te gelasten. Hij verklaarde later dat hij zich door de actie van de coureur niet comfortabel genoeg voelde om de race onder die omstandigheden aan te vangen.

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Onduidelijkheid rondom reglement

Volgens artikel B5.9.4 van het sportief reglement moet een rijder die een extra formatieronde veroorzaakt, na afloop daarvan de pitstraat binnenrijden en de race vanuit daar beginnen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een verplichte stop-and-go-penalty. Tsunoda bleef echter op de baan en kreeg desondanks geen straf. De stewards oordeelden dat het team van Racing Bulls nooit door Race Control was geïnformeerd dat hun rijder als de veroorzaker was aangewezen. Zonder die wetenschap, en met een auto die reglementair op zijn plek stond, had de renstal naar eigen zeggen geen reden om de pitstraat op te zoeken.

Strijd om WK-punt

Audi, dat met Gabriel Bortoleto als elfde eindigde en daardoor net buiten de punten viel, legt zich hier niet bij neer. Een straf voor de concurrent had de Braziliaan mogelijk een WK-punt opgeleverd, aangezien Tsunoda als tiende over de streep kwam. "Na de Grand Prix van Italië hebben we onze zorgen geuit over de toepassing van artikel B5.9.4, waarin staat dat een coureur die een extra formatieronde veroorzaakt de pitstraat in moet rijden en de race van daaruit moet hervatten", verklaart de formatie uit Neuburg.

Beroepsprocedure

De renstal heeft inmiddels officieel de intentie uitgesproken om de beslissing aan te vechten. Binnen enkele uren na de race moest dit voornemen bij de autosportbond worden ingediend, waarna het team enkele dagen de tijd heeft om het daadwerkelijke beroep voor te bereiden. "De stewards besloten geen verdere actie te ondernemen en wij hebben laten weten dat we van plan zijn daartegen in beroep te gaan. Omdat de zaak nu onderdeel is van de beroepsprocedure van de FIA, zullen we er op dit moment verder geen commentaar op geven", besluit Audi.

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