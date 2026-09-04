Het International Court of Appeal (ICA) van de FIA heeft vandaag besloten om de twee tijdstraffen van Pierre Gasly uit de F1 Grand Prix van Monaco definitief te herstellen. Volgens het hof weegt het principe van gelijke behandeling zwaarder dan de fysieke nauwkeurigheid van de metingen in de pitstraat, waardoor hij zijn podiumplaats kwijtraakt en terugvalt naar de zevende positie in de officiële uitslag. Isack Hadjar krijgt hierdoor de derde plek definitief in handen.

De Alpine-coureur kreeg in het prinsdom oorspronkelijk twee straffen van vijf seconden voor het overschrijden van de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur in de pitstraat. De renstal uit Enstone wist deze sancties via een zogeheten 'Right of Review' succesvol aan te vechten, nadat het team had aangetoond dat de pitstraat in werkelijkheid 77 centimeter korter was dan het Official Timing System (OTS) had geregistreerd. McLaren en Red Bull Racing tekenden echter met succes beroep aan tegen deze kwijtschelding. In de 26 pagina's tellende uitspraak van het ICA vinden we de belangrijkste redenen waarom Gasly nu alsnog zijn straffen heeft gekregen.

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Afstandsparameter mag niet vervangen worden

Het hof concludeert in de uitspraak dat de officiële tijdwaarneming gedurende het hele raceweekend als vaststaande norm fungeerde voor alle deelnemers. Hoewel de meting van Formula One Management (FOM) wel accuraat was, bleek dit niet de kortst mogelijke racelijn door de pitstraat te zijn. Toch stelt het ICA dat een latere geometrische reconstructie deze afstandsparameter niet met terugwerkende kracht mag vervangen. Teams en coureurs hebben hun auto's en snelheidsbegrenzers immers afgesteld op basis van de oorspronkelijke benchmark. Volgens de rechters is het bovendien onmogelijk om de kortste afstand na de race nog met een meetlint op dezelfde nauwkeurige wijze vast te stellen, aangezien het stratencircuit op dat moment al werd afgebroken.

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McLaren doet onderzoek, Gasly via andere standaard beoordeeld

Daarnaast benadrukt het orgaan de consequenties voor de sportieve eerlijkheid. Uit een analyse van McLaren bleek dat er gedurende het weekend 423 passages door de pitstraat zijn geregistreerd, waarvan er slechts elf resulteerden in een snelheidsovertreding. De overgrote meerderheid van het veld bleef dus zonder problemen binnen de officiële OTS-marges. Coureurs die grotere marges aanhielden, offerden daarmee potentiële rondetijd op om aan de regels te voldoen. Maar het selectief toepassen van een nieuwe parameter op de Alpine met startnummer 10 zou betekenen dat Gasly via een andere standaard wordt beoordeeld dan de rest van de grid. Dit is volgens het hof in strijd met Artikel 9.4.3 van het sportief reglement in de Formule 1, waarin wordt gesproken over de consistente en gelijke toepassing van de regels voor iedereen.

Deze uitspraak geldt direct als een nieuw precedent binnen de rechtspraak van de internationale autosportbond, waarbij de integriteit van het tijdwaarnemingssysteem wordt beschermd zolang een eventuele fout systemisch op iedereen is toegepast. Door het definitieve verlies van de podiumplek zakt de coureur van Alpine naar de tiende plaats in het wereldkampioenschap met 35 punten. Naast de promotie van de Red Bull-coureur naar de derde trede van het ereschavot, schuiven ook Oscar Piastri, Liam Lawson en Arvid Lindblad een plekje op in de herziene top zeven van de Monegaskische wedstrijd.