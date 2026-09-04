Niet alleen Kimi Antonelli zal zondag de Grand Prix van Italië vanaf de laatste posities moeten starten. Diverse andere coureurs hebben namelijk gekozen voor nieuwe motoronderdelen en de FIA heeft bij Alexander Albon ook een gridstraf uitgedeeld.

Het raceweekend in Monza is vanmiddag van start gegaan met de eerste vrije training. Daarin lijkt Ferrari de zaken goed voor elkaar te hebben, want Charles Leclerc pronkte bovenaan, met Lewis Hamilton op P2. Het opvallende was vooral dat het duo de snelste was op de mediumbanden, daar waar de rest op softs rondreed. Toch moet nog maar blijken of dit tempo ook de komende dagen wordt volgehouden door de Scuderia. Vaak wil het team tijdens de thuisrace de toegestroomde Tifosi al laten juichen, ook al is dat alleen op een vrijdag.

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Ook Verstappen krijgt nieuwe motoronderdelen, maar hoeft niet te vrezen

De FIA meldt dat Antonelli dit weekend is voorzien van een nieuw motorblok en daardoor achteraan zal moeten starten. Ook Albon krijgt een gridstraf. Van de maximaal toegestane drie verbrandingsmotoren begint de Brits-Thai in Monza met zijn vierde exemplaar. In de power unit van Max Verstappen zijn de energy store, control electronics en de power unit ancillary component vervangen. Toch zitten deze allemaal nog binnen de toegestane limiet en dus hoeft de viervoudig kampioen zich geen zorgen te maken over een eventuele straf.

Diverse teams hebben motoronderdelen gewijzigd in Monza?? pic.twitter.com/4fgGofE4eb — GPFans NL (@GPFansNL) September 4, 2026

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