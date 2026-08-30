Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"
Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"Maak ons je Google-favoriet
De toekomst van Max Verstappen is de afgelopen maanden veelvuldig onderwerp van gesprek geweest in de Formule 1-paddock. Hoewel concurrenten zoals Mercedes en Aston Martin openlijk hengelden naar de diensten van de viervoudig wereldkampioen, bleef de Nederlander zijn team trouw. Volgens Formule 1-analist Peter Windsor spelen er bij die keuze echter hele andere motieven mee dan menigeen denkt.
Ondanks de interne onrust en de wisselende prestaties van de RB21 en RB22, heeft Verstappen nooit serieus aangestuurd op een vroegtijdig vertrek bij Red Bull Racing. Windsor analyseerde op zijn YouTube-kanaal de situatie rondom de Limburger en stelt dat de beweegredenen van Verstappen dieper gaan dan puur het hebben van de allersnelste auto op de grid.
Meer dan alleen een winnende auto
Volgens Windsor had Verstappen sportief gezien wellicht sneller succes kunnen boeken door over te stappen naar de huidige koplopers. "Als het puur om de auto ging, had hij bij McLaren nu waarschijnlijk net zoveel of zelfs meer races kunnen winnen," zo beargumenteert de Britse analist. Toch draait de loyaliteit van Verstappen volgens hem om een unieke dynamiek die over vele jaren is opgebouwd.
"Het gaat om de totale omgeving waarin Max functioneert," legt Windsor uit. "Bij Red Bull heeft hij een team om zich heen dat volledig op hem is afgestemd. De vertrouwensband met sleutelfiguren, zoals zijn race-engineer Gianpiero Lambiase en de technische leiding, is iets wat je niet zomaar opnieuw opbouwt bij een andere renstal. Die harmonie en directe manier van communiceren zijn voor hem van onschatbare waarde."
Vrijheid en loyaliteit
Daarnaast wijst Windsor op de vrijheid die Verstappen geniet binnen de Red Bull-familie. De Nederlander kan zich buiten de raceweekenden bezighouden met zijn eigen simteam, langeafstandsraces en andere projecten, zonder dat het management hem strikte restricties oplegt. "Max is een pure racer die geen trek heeft in politieke spelletjes of overdreven PR-verplichtingen," besluit Windsor. "Red Bull begrijpt hem als coureur en als mens door en door. Die loyaliteit en rust wegen voor Verstappen veel zwaarder dan het gras dat bij de buren misschien tijdelijk groener lijkt."
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