´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´Maak ons je Google-favoriet
De spanningen binnen het team van Mercedes lopen volgens Sky Sports F1-analist Natalie Pinkham in rap tempo op naarmate het Formule 1-seizoen van 2026 vordert.
De situatie aan de top van het klassement is pikant. Antonelli voert de ranglijst aan met 242 punten en wist dit seizoen al zes overwinningen op zijn naam te schrijven. Russell volgt op de tweede plek met 183 punten, maar kijkt inmiddels tegen een aanzienlijk gat van 59 punten aan. Wat voor Russell het seizoen van zijn definitieve kroning tot kopman had moeten worden, dreigt uit te lopen op een nachtmerrie waarin het jonge talent hem de troon ontfutselt.
Pinkham waarschuwt voor naderende 'burgeroorlog'
Sky Sports F1-analist Natalie Pinkham windt er geen doekjes om en stelt dat de sfeer in de Mercedes-garage het kookpunt nadert. "Eindelijk heeft George een competitieve auto en zijn duidelijkste kans ooit op de titel, en dan staat Antonelli klaar om hem van de troon te stoten," legt Pinkham uit. Volgens de Britse verslaggeefster schetst dit precies de meedogenloze realiteit van de koningsklasse. "Dit is de harde aard van de Formule 1, er is slechts plek voor de 22 beste coureurs ter wereld. Slechts 22. Stel je dat eens voor bij advocaten of bedrijfsleiders. En van die 22 kan er elk jaar maar één wereldkampioen worden."
Pinkham benadrukt hoe wrang het huidige scenario is voor Russell, die jarenlang geduldig heeft gewacht op zijn kans bij de Zilverpijlen. "George heeft goede beslissingen genomen, het politieke mijnenveld van de sport overleefd en het vertrouwen van een fabrikant gewonnen, maar toch staat hij op exact het verkeerde moment voor een enorme berg om te beklimmen," aldus Pinkham.
Gevoelige teamorders tijdens de Grand Prix van Nederland
De interne frictie werd tijdens de recente Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort al pijnlijk zichtbaar. Antonelli profiteerde optimaal van een late Virtual Safety Car om vers zacht rubber te halen in zijn jacht op racewinnaar Lando Norris. Vanaf de pitmuur kreeg Russell vervolgens de harde teamorder om zijn jongere teamgenoot zonder slag of stoot voorbij te laten. Russell gaf gehoor aan de instructie en Antonelli stelde de tweede plaats veilig, maar de spanningen over de boordradio waren overduidelijk voelbaar. Ondanks het groeiende puntenverschil weigert teambaas Toto Wolff vooralsnog om een officiële eerste coureur aan te wijzen en houdt hij vast aan gelijke kansen binnen het team. Toch brengt die filosofie grote risico's met zich mee zodra twee kemphanen in dezelfde auto om de hoofdprijs strijden.
Spoken uit het verleden: Hamilton versus Rosberg
De huidige situatie doet binnen de paddock onvermijdelijk denken aan het seizoen 2016. Destijds ontaardde de hevige rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg in een totale escalatie, met als dieptepunt de Grand Prix van Spanje waar beide teamgenoten elkaar al in de openingsronde uit de wedstrijd reden.Pinkham vraagt zich dan ook hardop af of Mercedes een herhaling van zo'n verwoestende dynamiek kan voorkomen. "Toto heeft herhaaldelijk volgehouden dat er geen eerste coureur zal zijn. Het team heeft het op de harde manier moeten leren met gedragsregels toen Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar van de baan reden in Spanje 2016. Moet Toto straks een burgeroorlog gaan managen? Het begint er zeker op te lijken.`
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