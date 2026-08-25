close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen at Zandvoort

Lammers zag Verstappen liever crashen dan kleurloos zevende finishen: "Veel spectaculairder"

Max Verstappen at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Lammers zag Verstappen liever crashen dan kleurloos zevende finishen: "Veel spectaculairder"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Jan Lammers vindt de vroege crash van Max Verstappen tijdens de laatste F1 Dutch Grand Prix een beter scenario dan een onopvallende finish in de subtop. De sportief directeur van het evenement op Circuit Zandvoort stelt dat een dergelijke uitvalbeurt spectaculairder is dan een kleurloze zevende of achtste plaats.

Verstappen kende afgelopen zondag een dramatisch slot van zijn thuisrace. De viervoudig wereldkampioen verloor op een deels vochtige baan de controle over zijn Red Bull in de Arie Luyendykbocht en eindigde hard in de zogeheten SAFER-barriers. Hoewel hij ongedeerd bleef, betekende de crash een directe opgave in wat voorlopig de allerlaatste Formule 1-race op de Noord-Hollandse baan in de duinen was.

Spectaculairder dan kleurloos finishen

Lammers bekijkt de uitvalbeurt echter van de positieve kant. Bij De Stamtafel van het Ziggo Sport Race Café vergelijkt hij de schuiver met een ongelukkig moment in de voetbal. "Die situatie met Max, dat gebeurt gewoon. Dat is gewoon net alsof je uitglijdt bij terwijl je een penalty probeert te scoren", aldus Lammers. Gevraagd of deze manier van uitvallen wellicht een memorabel afscheid vormt, is hij stellig. "Ik vind dit gewoon veel spectaculairder, noem het maar op. Het is beter dan gewoon kleurloos op een zevende of achtste plaats binnenkomen", verklaart hij. Aangezien Verstappen ongedeerd bleef, heeft dit volgens Lammers de voorkeur boven een onopvallende race in de middenmoot.

© Ziggo Sport
© Ziggo Sport

Niet iedereen aan tafel deelt die lezing. Formule 2-racewinnaar en ELMS-coureur Richard Verschoor kijkt er vanuit het perspectief van een actieve coureur heel anders naar. "Ik denk niet dat hij het zelf een perfect afscheid zou noemen", reageert hij op de suggestie dat de crash een passend slotstuk was. Zelfs met de wetenschap dat het de laatste editie van de Dutch Grand Prix betrof, blijft hij bij zijn standpunt. "Ja, maar goed, je wil toch gewoon die race finishen?"

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing F1 Dutch Grand Prix Circuit Zandvoort Jan Lammers

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Lawson duidelijk over wedstrijdleiding Dutch GP na crash Verstappen: "Het slaat nergens op"

Lawson duidelijk over wedstrijdleiding Dutch GP na crash Verstappen: "Het slaat nergens op"

  • 2 uur geleden
Mekies onder de indruk van invalbeurt Lawson in Dutch GP: "Een jaar geleden nog een nachtmerrie"

Mekies onder de indruk van invalbeurt Lawson in Dutch GP: "Een jaar geleden nog een nachtmerrie"

  • Vandaag 10:53
Mol en Lammers kraken beslissingen stewards af na Dutch GP: "Echt schandalig"

Mol en Lammers kraken beslissingen stewards af na Dutch GP: "Echt schandalig"

  • Vandaag 11:36
Kelly Piquet voegt zich bij kritiek op hoofdsponsor Red Bull Racing en Verstappen

Kelly Piquet voegt zich bij kritiek op hoofdsponsor Red Bull Racing en Verstappen

  • Gisteren 17:03
  • 6
Gasly woedend op Racing Bulls na GP Nederland: 'Ze hebben mijn race verpest'

Gasly woedend op Racing Bulls na GP Nederland: 'Ze hebben mijn race verpest'

  • 39 minuten geleden
'Verstappen moet zijn macht gebruiken om GP bij Red Bull Racing te houden'

'Verstappen moet zijn macht gebruiken om GP bij Red Bull Racing te houden'

  • 1 uur geleden
  • 1

Net binnen

16:29
Gasly woedend op Racing Bulls na GP Nederland: 'Ze hebben mijn race verpest'
15:44
'Verstappen moet zijn macht gebruiken om GP bij Red Bull Racing te houden'
15:03
Lawson duidelijk over wedstrijdleiding Dutch GP na crash Verstappen: "Het slaat nergens op"
13:32
McLaren verklaart waarom het in beroep gaat tegen FIA-besluit: 'We maken ons erg zorgen'
12:44
FIA lanceert statement na misbruik tegen stewards Dutch GP: "Bedreigingen nooit rechtvaardig"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell Gridstraf voor kampioenschapsleider

Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell

Gisteren 17:47
Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort F1 Dutch Grand Prix

Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort

23 augustus 2026 17:09 7
Norris pakt pole onder dreiging van regen op Zandvoort, Verstappen zevende F1 Kwalificatie

Norris pakt pole onder dreiging van regen op Zandvoort, Verstappen zevende

22 augustus 2026 17:00 6
Russell pakt winst tijdens Sprint op Zandvoort, Verstappen krijgt niets uit hoge hoed Sprint Dutch GP

Russell pakt winst tijdens Sprint op Zandvoort, Verstappen krijgt niets uit hoge hoed

22 augustus 2026 12:34 4
Ontdek het op Google Play
x