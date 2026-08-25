Lammers zag Verstappen liever crashen dan kleurloos zevende finishen: "Veel spectaculairder"
Lammers zag Verstappen liever crashen dan kleurloos zevende finishen: "Veel spectaculairder"Maak ons je Google-favoriet
Jan Lammers vindt de vroege crash van Max Verstappen tijdens de laatste F1 Dutch Grand Prix een beter scenario dan een onopvallende finish in de subtop. De sportief directeur van het evenement op Circuit Zandvoort stelt dat een dergelijke uitvalbeurt spectaculairder is dan een kleurloze zevende of achtste plaats.
Verstappen kende afgelopen zondag een dramatisch slot van zijn thuisrace. De viervoudig wereldkampioen verloor op een deels vochtige baan de controle over zijn Red Bull in de Arie Luyendykbocht en eindigde hard in de zogeheten SAFER-barriers. Hoewel hij ongedeerd bleef, betekende de crash een directe opgave in wat voorlopig de allerlaatste Formule 1-race op de Noord-Hollandse baan in de duinen was.
Spectaculairder dan kleurloos finishen
Lammers bekijkt de uitvalbeurt echter van de positieve kant. Bij De Stamtafel van het Ziggo Sport Race Café vergelijkt hij de schuiver met een ongelukkig moment in de voetbal. "Die situatie met Max, dat gebeurt gewoon. Dat is gewoon net alsof je uitglijdt bij terwijl je een penalty probeert te scoren", aldus Lammers. Gevraagd of deze manier van uitvallen wellicht een memorabel afscheid vormt, is hij stellig. "Ik vind dit gewoon veel spectaculairder, noem het maar op. Het is beter dan gewoon kleurloos op een zevende of achtste plaats binnenkomen", verklaart hij. Aangezien Verstappen ongedeerd bleef, heeft dit volgens Lammers de voorkeur boven een onopvallende race in de middenmoot.
Niet iedereen aan tafel deelt die lezing. Formule 2-racewinnaar en ELMS-coureur Richard Verschoor kijkt er vanuit het perspectief van een actieve coureur heel anders naar. "Ik denk niet dat hij het zelf een perfect afscheid zou noemen", reageert hij op de suggestie dat de crash een passend slotstuk was. Zelfs met de wetenschap dat het de laatste editie van de Dutch Grand Prix betrof, blijft hij bij zijn standpunt. "Ja, maar goed, je wil toch gewoon die race finishen?"
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