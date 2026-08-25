Lewis Hamilton heeft via social media het boetekleed aangetrokken na zijn uitingen van frustratie tijdens de F1 Dutch Grand Prix. De Ferrari-coureur liet zich over de boardradio meermaals kritisch uit richting zijn team, maar erkent nu dat hij zich in het heetst van de strijd te veel liet meeslepen.

De zevenvoudig wereldkampioen kende een bewogen race op Circuit Zandvoort, waar hij uiteindelijk als vierde over de finish kwam. Hamilton begon de wedstrijd vanaf de vijfde startplek en eindigde ruim zestien seconden achter racewinnaar Lando Norris. Na afloop stelde de routinier dat besluiteloosheid aan de pitmuur hem een mogelijke podiumplaats had gekost. In een uitgebreid bericht op Instagram biedt de Brit echter zijn excuses aan en benadrukt hij zijn vertrouwen in de Italiaanse renstal.

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Niet de beste versie van zichzelf

"Ik heb een aantal van mijn opmerkingen op de boardradio en tv teruggeluisterd. In het heetst van de strijd kan er frustratie naar boven komen, vooral als je er net zo veel om geeft als ik", schreef hij. "Maar dat was niet de beste versie van mezelf. Daar neem ik de verantwoordelijkheid voor en ik zal beter mijn best doen." De ergernis van Hamilton bereikte een kookpunt rond de 43e ronde, toen hij vastzat achter teamgenoot Charles Leclerc en Ferrari aarzelde om teamorders uit te delen. Toen de Monegask een ronde later alsnog de pits opzocht, reageerde Hamilton cynisch: "Enorm veel tijdverspilling daar, jongens." Later in de wedstrijd, tijdens een virtual safety car, vroeg hij zich hardop af of het team hem inzette om data te verzamelen in plaats van daadwerkelijk te racen. "Gebruiken jullie mij als proefkonijn?", klonk het argwanend, toen hem werd gevraagd te stoppen voor nieuwe banden.

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Hamilton uit trots op de Scuderia

Ondanks de misgelopen podiumplek ziet de nummer drie van het huidige wereldkampioenschap ook lichtpuntjes. Ferrari nam voor het raceweekend in de duinen een aantal upgrades mee, met onder meer een nieuwe vloer en een herziene diffuser. "Het was een zwaar weekend, maar we vertrokken met waardevolle punten voor het team en er zijn indicaties dat we de goede kant op gaan. Ik ben ongelooflijk trots op iedereen in de fabriek die upgrades blijft brengen, prestaties weet te vinden en ons vooruit helpt. Aan het team op het circuit: dank jullie wel. De toewijding en inzet blijven nooit onopgemerkt", aldus Hamilton lovend.

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