Hoewel Kimi Antonelli graag met Max Verstappen samen een endurance-avontuur wil aangaan, heeft de klassementsleider van de Formule 1 al een eerste weigering te horen gekregen van de viervoudig wereldkampioen.

Net als Fernando Alonso heeft ook Antonelli wel oren naar het langeafstandsracen, iets wat Verstappen dit jaar op de Nordschleife heeft mogen doen. Toch heeft Verstappen nog grotere ambities. De 24 uur van Daytona lijkt een doelwit te zijn voor de viervoudig wereldkampioen en ook Le Mans staat nog hoog op het wensenlijstje.

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GT3-uitstapjes

Verstappen hoeft zich daarbij geen zorgen te maken over geschikte teamgenoten. Op de Nordschleife kon Verstappen genieten van Dani Juncadella en Paul Gounon, maar er zijn meerdere gegadigden die samen met Verstappen voor de overwinning willen knokken. Alonso heeft al diverse keren aangegeven dat hij openstaat voor een endurance-avontuur en bij FormulaPassion benadrukt Antonelli dat hij ook zin heeft in zo'n uitstapje.

Verstappen wil dat Antonelli zich eerst op F1-seizoen focust

Antonelli heeft het balletje bij Verstappen al eens opgegooid, maar kreeg 'vaderlijk' advies terug: "We hebben er al over gesproken, maar Max zei tegen me dat ik me eerst op dit jaar moet focussen en dat we daarna wel verder kijken."

Daarnaast hoopt Antonelli ook ooit met zijn vader te mogen racen en die droom staat eveneens hoog op zijn verlanglijstje: "Daarnaast is er ook nog mijn vader. Samen een race rijden in dezelfde auto is een droom die we delen. Dat zou geweldig zijn."

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